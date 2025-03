Cosa ha detto sulle squadre brasiliane

Bufera sul presidente della Conmebol, Alejandro Dominguez, a seguito di un commento infelice durante i sorteggi della Copa Libertadores e della Copa Sudamericana. Dominguez ha paragonato l’idea di una Libertadores senza squadre brasiliane a “Tarzan senza Cita”, facendo riferimento al famoso scimpanzé dei film. Questa battuta è stata interpretata da molti come un atto di razzismo verso le squadre e i giocatori brasiliani, creando un’ondata di indignazione nel Paese.

In risposta alle critiche, molti hanno chiesto le dimissioni immediate di Dominguez, costringendolo a scusarsi. In una nota, ha dichiarato: “Voglio esprimere le mie scuse per la mia recente dichiarazione”, affermando che si trattava di una frase popolare senza l’intenzione di offendere. Tuttavia, le sue scuse non hanno placato la rabbia dei club brasiliani, che stanno considerando azioni legali contro la Conmebol.

Dominguez, durante il suo intervento, aveva evidenziato l’impegno della Federazione nel combattere il razzismo nel calcio, definendolo una piaga sociale. Ha citato il caso di Lughi, un giocatore del Palmeiras vittima di razzismo, affermando che la Conmebol è sensibile a tali problematiche. Ha annunciato anche l’intenzione di collaborare con i governi di ogni Paese per sviluppare un protocollo di protezione contro atti discriminatori.

Questa situazione ha messo in luce le fragilità nelle relazioni tra le istituzioni calcistiche e le squadre, ponendo nuovamente sotto i riflettori il tema del razzismo nel mondo dello sport.