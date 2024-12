Cosa ha detto sulle ‘canne’

Vasco Rossi esprime il suo disappunto riguardo al nuovo codice della strada entrato in vigore il 14 dicembre 2024. Attraverso il suo profilo Instagram, il celebre cantante si rivolge ai giovani, criticando con ironia le nuove restrizioni imposte dal ministro Matteo Salvini. Rossi mette in evidenza la severità delle disposizioni, che prevedono arresti e il ritiro della patente per chi risulti positivo a sostanze stupefacenti, anche se l’uso è avvenuto giorni prima. “Questo il ministro Salvini ha deciso di fare per il vostro bene”, afferma Rossi, suggerendo che le nuove leggi non siano realmente a beneficio della gioventù.

Nel frattempo, Salvini, ministro delle Infrastrutture, discute le recenti modifiche, ponendo l’accento sull’importanza di queste regole per la sicurezza stradale. In un evento della Lega a Milano, egli afferma che l’intento non è quello di multare, ma di salvare vite e contrastare la guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di droghe. “Con oltre tremila morti all’anno” sulle strade italiane, è necessario essere “seri e rigorosi”, sottolinea il vicepremier, evidenziando il telefono cellulare come principale causa di incidenti.

Le nuove normative si applicano anche ai monopattini elettrici, per i quali saranno obbligatorie targa e assicurazione, oltre all’uso del casco. Salvini riconosce che, sebbene alcune città come Parigi abbiano bandito i monopattini, l’obiettivo è comunque ridurre il numero di incidenti. L’anno precedente, sono stati registrati circa 300 incidenti e 18 morti legati a questi veicoli. Salvini conclude affermando che, sebbene ci sarà bisogno di organizzarsi per implementare queste nuove regole, è fondamentale “educare” e “ridurre il numero di morti e feriti”.

In sintesi, mentre Vasco Rossi critica con ironia il nuovo codice della strada, Salvini giustifica le rigide misure come necessarie per la sicurezza delle strade, riflettendo su un problema più grande che coinvolge la fatalità di incidenti stradali in Italia.