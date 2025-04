Cosa ha detto sul cambio Lawson-Tsunoda

Sergio Perez ha parlato del suo addio a Red Bull dopo quattro anni di collaborazione, durante i quali ha contribuito a vincere due titoli Costruttori. Il pilota messicano ha dichiarato di non aver previsto il suo allontanamento, notando che in Qatar la situazione è diventata chiara e sono iniziati i colloqui per la sua uscita dal team. Ha descritto il processo come rapido.

Il team principal Christian Horner, per sostituire Perez, ha inizialmente scelto Liam Lawson, per poi optare per Yuki Tsunoda dopo solo due gare. Perez ha sottolineato di non aver avuto l’opportunità di dimostrare appieno le sue capacità come pilota, in particolare l’anno precedente. Ha anche evidenziato che, anche prima del suo arrivo in Red Bull, altri piloti come Alex Albon e Pierre Gasly avevano incontrato difficoltà a guidare quella vettura. Riguardo a Tsunoda, Perez ha riconosciuto il suo talento e la sua velocità.

Attualmente, Perez è fermo e in attesa di una nuova opportunità in Formula 1. Ha espresso il desiderio di unirsi a un progetto che lo motivi e valorizzi la sua esperienza. Ha ricevuto proposte da alcuni team, ma ha deciso di prendersi sei mesi per ponderare la scelta migliore per il suo futuro in questo sport.