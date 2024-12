Cosa ha detto Meloni in Finlandia

La premier Giorgia Meloni ha annunciato una riunione per discutere del protocollo con l’Albania riguardante la gestione dei flussi migratori, dopo il vertice Nord-Sud tenutosi in Lapponia. Ha espresso fiducia nella decisione della Cassazione che ha sostenuto il governo italiano, sostenendo che ogni governo ha il diritto di definire una lista di Paesi sicuri. Riguardo all’arrivo della lista europea di Paesi sicuri, Meloni ha affermato che ci vorrà più tempo per la sua implementazione. Ha sottolineato l’importanza di trovare soluzioni innovative per la gestione dei migranti, evidenziando l’accordo con l’Albania come un nuovo approccio; tuttavia, ha riconosciuto alcune difficoltà interpretative nel protocollo.

Meloni ha evidenziato che le nuove regole del patto dell’Unione Europea (Ue) sull’immigrazione aiuteranno a gestire meglio i rimpatri, e ha ribadito che negli ultimi due anni l’Italia ha lavorato per ridurre il potere dei trafficanti nel determinare chi possa entrare nel Paese. Secondo Meloni, le peculiarità dei confini italiani richiedono strumenti specifici e le soluzioni applicate in Finlandia non sono sempre replicabili nel contesto del Mediterraneo. Ha infine ribadito l’intento di difendere i confini esterni dell’Ue, per non permettere che la Russia o le organizzazioni criminali minino la sicurezza.

Meloni ha anche parlato delle sfide che l’Ue sta affrontando, sottolineando il divario tra i Paesi del Nord e del Sud. Ha esortato a ripetere il summit per affrontare le questioni di sicurezza e competitività, evidenziando la necessità di una discussione costruttiva. Riguardo al contributo alla NATO, ha osservato che l’Italia deve fare di più, pur riconoscendo la NATO come un pilastro della sicurezza nazionale.

Affrontando la minaccia russa, Meloni ha sottolineato che la situazione va oltre il campo di battaglia in Ucraina e riguarda anche la democrazia e la sicurezza globale. Infine, ha commentato sul caso Open Arms, affermando che i processi contro Salvini riguardavano scelte politiche piuttosto che reati reali. Riguardo a Trump, ha dichiarato che l’attenzione non deve essere rivolta solo alle azioni americane, ma a come l’Italia può rafforzare la propria sicurezza.