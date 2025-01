Cosa ha detto Meloni in Consiglio dei Ministri

I conti pubblici italiani mostrano segnali di miglioramento grazie alla credibilità del governo, come affermato dalla premier Giorgia Meloni. Durante un incontro del Consiglio dei Ministri, Meloni ha sottolineato che l’affidabilità del governo ha portato a un abbassamento dello spread e dei tassi sul debito pubblico, incrementando così l’attrattiva dei titoli di Stato italiani, che registrano nuove richieste record ad ogni emissione.

Meloni ha affermato che i risparmi derivanti da questa situazione verranno reinvestiti in settori cruciali come la sanità, l’istruzione, il supporto ai redditi più bassi, il taglio delle tasse e gli investimenti nelle infrastrutture. Questi cambiamenti rappresentano, secondo la premier, un “cambio di passo radicale” rispetto a decisioni irresponsabili prese in passato. Inoltre, ha evidenziato una diminuzione dei flussi migratori come un altro segnale positivo.

Inoltre, l’Ufficio parlamentare di bilancio ha previsto un risparmio di 10,4 miliardi di euro per il biennio 2025/26 rispetto alle stime precedenti nel Documento di economia e finanza (Def) dell’aprile 2024. Questo risparmio aumenterebbe a 21 miliardi se si considerasse anche il 2027. Meloni ha sottolineato che anche rispetto ai dati di settembre, la situazione è migliorata ulteriormente. L’UpB ha stimato che nei prossimi anni il livello dello spread sarà mediamente inferiore di 30 punti all’anno rispetto a quanto previsto dal governo nel Piano strutturale di bilancio per il 2025, con un risparmio sugli interessi pari a 17,1 miliardi nel periodo 2025-29, di cui 4,3 miliardi nel biennio 2025/26.

La premier ha attribuito questi risultati alla credibilità e all’affidabilità del governo, confermata anche dalla recente legge di bilancio. Questi sviluppi positivi sono percepiti come motivazioni per continuare il lavoro con determinazione, in un contesto in cui non solo l’economia ma anche la gestione dei flussi migratori stanno mostrando progressi significativi. In conclusione, Meloni ha esortato a considerare questi miglioramenti come un motivo di orgoglio e un segnale di incoraggiamento per il futuro.