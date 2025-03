Cosa ha detto Meloni al Senato

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha parlato al Senato in preparazione del Consiglio europeo del 20 e 21 marzo, sottolineando il momento difficile per l’Italia e l’Europa, con un focus sulla competitività economica e sulla necessità di affrontare le sfide geopolitiche. Meloni ha evidenziato l’importanza di un’Europa competitiva in grado di offrire servizi sociali e opportunità lavorative, sottolineando che la competitività non è solo un concetto astratto, ma fondamentale per il futuro dei giovani.

Hanno inoltre discusso la necessità di un cambio di paradigma in Italia, per garantire una decarbonizzazione sostenibile e ridurre le dipendenze strategiche. Meloni ha richiesto un intervento efficace nel settore automotive e riforme nella normativa europea, chiedendo una politica industriale che combini obiettivi ambientali e competitività. Ha menzionato l’importanza della semplificazione burocratica e della sicurezza energetica, proponendo l’Italia come hub europeo per l’energia.

In merito ai rapporti commerciali con gli Stati Uniti, Meloni ha espresso preoccupazione per i dazi reintrodotti, suggerendo che l’Europa dovrebbe cercare soluzioni pragmatiche per evitare tensioni commerciali. Ha anche riportato sui flussi migratori, evidenziando gli sforzi dell’Italia nel ridurre gli sbarchi e nel negoziare alleanze con paesi terzi.

Infine, Meloni ha ribadito il supporto dell’Italia all’Ucraina, affrontando la guerra con fermezza e richiedendo garanzie di sicurezza per una pace duratura. Ha concluso sottolineando l’importanza di rafforzare le difese europee e di affrontare le sfide globali con coraggio e determinazione.