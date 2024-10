Cosa ha detto la premier?

La premier Giorgia Meloni, durante una visita in Libano, ha ribadito l’importanza della sicurezza dei soldati della missione Unifil e ha dichiarato inaccettabile qualsiasi attacco verso di loro. Meloni, in un incontro con il primo ministro libanese Najib Mikati, ha sottolineato la necessità di rafforzare la missione Unifil, così da garantire imparzialità e raggiungere risultati significativi. Ha evidenziato l’importanza di tornare alla missione originaria di Unifil, che include programmare e ricostruire.

Inoltre, l’Italia e altri partner internazionali hanno lanciato un appello per un cessate il fuoco di 21 giorni. Meloni ha partecipato al Consiglio europeo a Bruxelles, dove la crisi del Medio Oriente è stata al centro dei dibattiti. Ha assicurato che si sta lavorando per un cessate il fuoco sostenibile a Gaza e in Libano, sostenendo i negoziati per il rilascio degli ostaggi israeliani da parte di Hamas e gli sforzi per fornire assistenza umanitaria ai civili coinvolti nel conflitto.

L’Italia è attivamente impegnata nella mitigazione della crisi umanitaria a Gaza, avendo già inviato 47 tonnellate di aiuti alimentari e ora rivolgendo l’attenzione anche al Libano, dove l’escalation militare ha generato nuovi bisogni. Meloni ha annunciato l’impegno di diversi milioni di euro per sostenere coloro che si prendono cura dei più vulnerabili. Ha espresso orgoglio per la presenza italiana nel paese e la speranza di un ritorno della stabilità.

La premier ha anche sottolineato l’importanza di sostenere le istituzioni libanesi e il loro rafforzamento, evidenziando che istituzioni funzionanti sono fondamentali per difendere gli interessi nazionali. Meloni ha affermato di non voler imporre modelli agli altri, ma ha riconosciuto le difficoltà del Libano. Ha concluso offrendo la disponibilità dell’Italia a fornire l’assistenza necessaria per affrontare queste sfide, qualora richiesta.