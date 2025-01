Cosa ha detto la premier

La premier Giorgia Meloni ha chiarito di non aver mai discusso direttamente con Elon Musk riguardo al caso di SpaceX, rispondendo a una domanda durante la conferenza stampa di inizio anno. Meloni ha espresso sorprendente disappunto per la diffusione di notizie false, sottolineando come alcune informazioni errate continuino a circolare e a influenzare il dibattito pubblico, nonostante siano state smentite. In particolare, ha menzionato le false affermazioni relative a un presunto accordo tra il governo italiano e Musk. La premier ha puntato il dito verso l’opposizione, che ha alimentato tali voci.

Meloni ha affermato che valuta gli investimenti stranieri esclusivamente attraverso la lente dell’interesse nazionale, piuttosto che basarsi su relazioni personali. Ha specificato che non è sua prassi utilizzare il potere pubblico per favorire amici. Questo commento è arrivato in un contesto in cui le forze di opposizione hanno continuato a sollevare interrogativi sul progetto Starlink, chiedendo insistentemente alla premier di riferire in Parlamento al riguardo.

Particolarmente fervente nel dibattito è stato Matteo Salvini, il quale ha rilanciato la questione dell’accordo con SpaceX tramite i social media, sostenendo che l’alleanza sarebbe “fantastica”. Questo intervento ha fatto seguito alla smentita da parte di Palazzo Chigi riguardo a qualsiasi accordo formale con Musk. La risposta di Musk ai commenti di Salvini ha fornito nuovo carburante per l’opposizione, che ha colto l’occasione per avanzare critiche e chiedere maggior chiarezza sulla collaborazione con SpaceX.

In sintesi, la situazione ha visto un forte scambio di accuse tra governo e opposizione, con il caso Starlink diventato un tema centrale di contestazione politica. Meloni ha cercato di difendersi da insinuazioni, ribadendo la sua posizione di riguardo verso l’interesse nazionale a discapito di dinamiche personali o interessi di parte. Il dibattito su questi investimenti, e in particolare sulla questione di SpaceX, si è protratto, creando così un clima di tensione e incertezze nella politica italiana riguardo ai rapporti con investitori stranieri.