Cosa ha detto in aula

Non passa alla Camera la mozione di sfiducia per la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, rinviata a giudizio per falso in bilancio nel caso Visibilia e accusata di truffa ai danni dell’Inps. In Aula, Santanchè afferma con determinazione di non voler cedere a richieste di dimissioni, dichiarando: “Io non scappo dai processi, intendo difendermi”. Rivendica i risultati ottenuti dal suo ministero e sottolinea la presunzione d’innocenza sancita dalla Costituzione. Si definisce “una donna libera”, orgogliosa del proprio aspetto e della sua professione. Tuttavia, riconosce che la situazione potrebbe evolversi: in vista di un’udienza preliminare, afferma che porterà avanti una riflessione personale riguardo alle proprie dimissioni, senza pressioni esterne.

Santanchè assicura che la sua decisione sarà influenzata solo dal rispetto per il Presidente del Consiglio e il suo partito, Fratelli d’Italia. Sottolinea di non sentirsi sola e ringrazia i colleghi per il supporto, evidenziando la presenza di numerosi ministri a sostenerla in Aula. Non si fa intimidire dalle contestazioni delle opposizioni e attacca anche Francesca Pascale riguardo a presunte borse griffate false, affermando di non avere nulla da nascondere. Rivolge accuse alle opposizioni, sostenendo che non vogliono combattere la povertà ma la ricchezza.

La maggioranza mantiene un profilo basso durante il dibattito, con interventi da parte dei membri della commissione Giustizia, mentre l’opposizione schiera esponenti di rilievo. I rappresentanti di Fratelli d’Italia e Lega dichiarano il loro sostegno alla ministra, evidenziando l’importanza di un approccio garantista. Pellicini, di Fratelli d’Italia, loda la posizione di Santanchè riguardo a possibili dimissioni in caso di rinvio a giudizio.