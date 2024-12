Cosa ha detto il senatore?

Il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, ha commentato la fiducia posta dal Governo sulla legge di Bilancio, facendo riferimento a un debito di 29 milioni di euro, che l’hotel Plaza, di proprietà di Olivia Paladino, compagna del leader M5s Giuseppe Conte, avrebbe con il fisco italiano. Gasparri ha dichiarato che anche chi non paga le tasse finirà per farlo, e in particolare ha espresso la convinzione che l’hotel Plaza onorerà il debito col tempo.

Gasparri ha poi ribadito il suo supporto alla manovra economica, esprimendo orgoglio nel votare a favore del Governo Meloni, sottolineando la stabilità e la serietà dell’amministrazione di centrodestra. Secondo lui, il governo rappresenta un esempio ammirato sia in Italia che all’estero.

In un passaggio successivo, Gasparri ha criticato il nuovo presidente dell’Anci, Manfredi, esprimendo preoccupazione riguardo a un presunto mancato avviamento del turn over nei vari enti locali. Ha invitato Manfredi a riconoscere la situazione e a evitare di pubblicare comunicati scritti dai funzionari di partito sui giornali.

La dichiarazione di Gasparri si è quindi concentrata sull’importanza della legge di Bilancio e sul sostegno fornito al Governo, con una chiara posizione a favore delle politiche economiche adottate. Ha enfatizzato come queste misure siano cruciali per la stabilità politica ed economica del Paese. Inoltre, ha messo in evidenza la necessità di affrontare, in modo diretto, questioni fiscali, come quelle legate ai debiti di importanti strutture commerciali, come l’hotel Plaza.

Gasparri ha concluso il suo intervento richiamando l’attenzione sulla responsabilità delle istituzioni locali, sottolineando che vi è necessità di un approccio più inclusivo e attento per gestire le sfide attuali. Il suo discorso si è posizionato dunque a favore di una continua attenzione alle finanze pubbliche e alla necessità di combattere l’evasione fiscale per garantire la stabilità economica e un futuro migliore per l’Italia.