Cosa ha detto il presidente?

Giorgia Meloni ha attirato l’attenzione di Donald Trump, che ha dichiarato di apprezzarla molto e ha affermato che “vediamo che succede” riguardo ai dazi all’Italia. Queste dichiarazioni sono state effettuate prima della partenza di Trump verso la Carolina del Nord. La relazione tra il presidente degli Stati Uniti e la presidente del Consiglio italiano sembra essere amichevole, evidenziata dal fatto che Meloni sia stata l’unica leader europea presente all’inauguration day. Prima di questo evento, Meloni ha avuto un colloquio diretto con Trump a Mar-a-Lago, in Florida, dove hanno discusso per quattro ore.

Tuttavia, esiste preoccupazione riguardo ai potenziali dazi doganali americani, che potrebbero influenzare negativamente la crescita e la competitività dell’export agroalimentare italiano, un mercato cruciale per la produzione alimentare italiana. Il Consorzio Italia del Gusto, che rappresenta le migliori aziende agroalimentari e vinicole italiane, sta monitorando attentamente il rischio derivante da tali misure. Nel 2024, l’export agroalimentare italiano ha raggiunto i 57 miliardi di euro, con un incremento del 19,7% nei primi sette mesi rispetto allo stesso periodo del 2023, secondo i dati di Federalimentare.

I dazi, se applicati, potrebbero far lievitare i prezzi al consumo per i prodotti alimentari italiani negli Stati Uniti, provocando una diminuzione della domanda e impattando negativamente su un intero settore, con conseguenze su tutta la filiera agroalimentare in Italia. Le interazioni tra Meloni e Trump potrebbero quindi avere un’importanza significativa per il futuro del commercio tra i due Paesi.