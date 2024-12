Cosa ha detto il presidente argentino

Il presidente argentino Javier Milei, ospite della kermesse di Fratelli d’Italia ad Atreju, ha chiamato alla creazione di una “internazionale di destra” per mantenere aperti i canali di cooperazione globale. Accolta dalla premier Giorgia Meloni, Milei ha esaltato l’importanza di una rivoluzione culturale e ha messo in guardia contro le politiche di sussidi che, a suo avviso, portano i Paesi verso la rovina. Meloni ha sottolineato la condivisione di valori tra Argentina e Italia, evidenziando che il lavoro è l’unico vero antidoto alla povertà.

Durante il suo intervento, Milei ha esposto la sua visione critica riguardo al “sistema delle caste privilegiate”, sostenendo che l’influenza dell’ideologia “woke” sta incontrando crescente resistenza. Ha affermato che la lotta che sta conducendo è una causa intergenerazionale e storica, che trascende gli individui. Citando Lenin, ha sottolineato l’importanza di avere una teoria rivoluzionaria per sostenere un movimento reale.

Milei ha parlato del suo governo, che ha superato le aspettative di chi lo considerava incapace di governare. Ha dichiarato di essere un outsider nella politica, avendo un disprezzo per i politici tradizionali, e di avere avviato la sua carriera politica a 51 anni, ignorando i consigli su come comportarsi nella sfera politica.

Ha anche criticato la sinistra, descrivendola come un “culto del potere” che preferirebbe regnare nell’inferno piuttosto che servire in paradiso, affermando che sarebbe pronta a distruggere il paradiso stesso pur di mantenere il suo controllo. Al fine di opporsi efficacemente a questa ideologia, ha esortato la destra a combattere in modo unito, paragonando la situazione a una falange romana, enfatizzando che solo una destra unita può affrontare efficacemente la sinistra.

Milei ha infine sottolineato la necessità di un’azione coordinata a livello globale, insistendo sulla necessità di una comunione d’intenti tra i movimenti di destra nel mondo, con l’appello di costruire una rete di cooperazione internazionale.