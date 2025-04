Cosa ha detto Elon Musk al congresso della Lega a Firenze

“Noi siamo il collante dell’esecutivo”, afferma Salvini durante il Congresso della Lega a Firenze, rivendicando il ruolo centrale del partito e cercando di ridurre le polemiche sulle tensioni in maggioranza. Accompagnato dalla fidanzata e dalla figlia, il leader affronta anche il tema dei dazi, reso attuale dalla politica commerciale di Trump. Salvini sottolinea la necessità di difendere i prodotti e il lavoro italiani, auspicando trattative con gli Stati Uniti, anche se saranno complesse.

Elon Musk, intervenuto in video da Washington, sostiene l’idea di una futura partnership commerciale tra Europa e Nord America, esprimendo speranza per l’abolizione dei dazi. Musk invita anche alla prudenza riguardo al terrorismo e alla guerra in Ucraina, appoggiando l’iniziativa di Trump per la pace. Salvini approva queste posizioni, affermando che riflettono le valutazioni del suo partito. Tuttavia, non chiarisce se le trattative con gli USA dovranno avvenire insieme all’UE, criticando comunque le politiche di Bruxelles e chiedendo cambiamenti significativi.

Salvini propone di “azzerare” il Green Deal e le politiche che danneggiano l’agricoltura e la pesca, suscitando applausi tra i delegati. Inoltre, molti esponenti regionali della Lega chiedono a gran voce a Salvini di tornare a occuparsi della sicurezza come ministro dell’Interno, ricevendo una standing ovation. Il congresso manifesta così un forte sostegno alla leadership di Salvini e spera in un suo ritorno in prima linea sulla sicurezza.