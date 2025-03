Cosa ha detto dopo Juve-Atalanta

Antonio Cassano ha criticato aspramente Thiago Motta dopo la recente sconfitta della Juventus contro l’Atalanta, con un punteggio di 4-0 all’Allianz Stadium. L’ex attaccante ha affermato che Motta non ha lo status necessario per allenare la Juventus e ha espresso il rammarico per la decisione di allontanare Massimiliano Allegri. Durante la trasmissione Twitch ‘Viva El Futbol’, Cassano ha dichiarato: “Il disastro è stato fatto, tornando indietro, non avrei mai mandato via Allegri”. Anche se in precedenza aveva difeso il tecnico bianconero, ora sembra che abbia cambiato opinione, ponendo alcune responsabilità anche su Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del club.

Cassano ha sottolineato che Giuntoli dovrebbe essere messo in discussione per le sue decisioni, poiché ha sostituito Allegri con un allenatore che, secondo lui, sta facendo persino peggio. Ha osservato come i tifosi non abbiano mai abbandonato lo stadio prima del fischio finale in 40 anni e ha evidenziato il deterioramento del gioco e il valore dei calciatori. Ha descritto Thiago Motta come una persona valida ma ha affermato che la decisione di cambiarlo con Allegri è stata errata. In conclusione, Cassano ha esortato a riconsiderare le scelte fatte dalla dirigenza e ad affrontare la situazione critica in cui si trova attualmente la Juventus, che non ha un gioco ben definito e i cui giocatori sono svalutati.