Cosa ha detto alla direzione di Fdi

Avanti uniti, al fianco di Giorgia Meloni, in un momento definito “il tempo della responsabilità”. La direzione nazionale di Fratelli d’Italia si è riunita senza la premier, ma con la partecipazione della sorella Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica. Questa assemblea ha chiamato a raccolta quasi duecento dirigenti, ribadendo che l’Italia è stata “svenduta a lungo” e che ora è tempo di prendere posizione. Arianna Meloni ha utilizzato metafore tratte da “Il Signore degli Anelli”, indicandola come “Frodo” e chiedendo unità e sostegno nel portare avanti le sfide politiche fino al 2027, fine della legislatura.

Tra i temi trattati c’è stato il delicato rapporto con la magistratura, specialmente dopo episodi recenti come il caso Almasri e la sospensione del trattenimento di migranti. Alcuni nel partito hanno proposto manifestazioni per sottolineare la supremazia della politica sulle toghe, con il ministro Musumeci che avverte delle conseguenze negative di una perdita di autorevolezza della politica. Tuttavia, è stato sottolineato che un confronto diretto e aggressivo con la magistratura sarebbe dannoso per il governo. I dirigenti di Fdi hanno cercato di mantenere un tono moderato, definendo il problema come limitato a una minoranza di giudici politicizzati.

La direzione ha anche visto la partecipazione di Daniela Santanchè, il cui recente rinvio a giudizio ha sollevato tensioni. Santanchè, pur intervenendo in modo sobrio, ha ribadito la sua intenzione di rimanere nel governo. Nel contesto, la fiducia per il suo operato è stata confermata da altri membri del partito, dimostrando una linea di sostegno collettivo.