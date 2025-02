Cosa ha detto a Parigi

Durante il summit di Parigi, la premier Giorgia Meloni ha espresso le sue preoccupazioni riguardo al formato dell’incontro, alla questione dell’invio di truppe europee in Ucraina e all’importanza di coinvolgere gli Stati Uniti nei negoziati. Meloni ha partecipato al vertice per rappresentare l’Italia e ha evidenziato che la situazione della guerra in Ucraina riguarda tutti, con particolare attenzione per i Paesi più esposti al conflitto.

L’Italia ritiene fondamentali le garanzie di sicurezza per l’Ucraina, senza le quali i negoziati potrebbero fallire. Meloni ha messo in dubbio l’efficacia dell’ipotesi di inviare soldati europei, suggerendo invece di esplorare opzioni che includano il coinvolgimento americano, poiché la sicurezza europea è collegata a quella degli Stati Uniti. Ha sottolineato la necessità di concentrare gli sforzi sulla protezione dei confini e dei cittadini europei, affermando che è cruciale interrogarsi su cosa fare per garantire la nostra sicurezza piuttosto che dipendere da ciò che gli americani possono fare per noi.

Meloni ha chiarito che il formato del summit non dovrebbe essere visto come anti-Trump, bensì come un’opportunità per lavorare insieme verso la pace in Ucraina. Ha affermato di condividere il sentimento del vice presidente Vance, ribadendo l’importanza di definire chiaramente gli obiettivi da difendere in Europa. In sintesi, la premier ha lanciato un appello per un approccio più coeso e strategico nella gestione della sicurezza europea, sottolineando la necessità di una collaborazione più attiva con gli Stati Uniti.