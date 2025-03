Cosa ha detto a ‘Che tempo che fa’

“Se si fa l’esercito europeo siamo talmente più forti e avanti della Russia che certamente si ferma. Altrimenti è probabile che abbia ragione Macron”, ha affermato l’ex presidente del Consiglio, Romano Prodi, ospite di ‘Che tempo che fa’.

Prodi ha sottolineato che gli 800 miliardi per il riarmo europeo rappresentano “una tappa per arrivare alla difesa comune” e ha evidenziato che il riarmo è una necessità, poiché un esercito europeo avrebbe potuto prevenire l’attacco di Putin all’Ucraina. Ha esortato a iniziare subito a lavorare su una difesa comune e un esercito unito, affermando che se alcuni Paesi decidessero di lasciare la NATO, si dovrebbero comunque creare le forze europee. Tuttavia, ha messo in guardia sui costi e i sacrifici che un simile progetto comporterebbe per le nazioni coinvolte.

Interrogato su come avrebbe affrontato la questione della difesa se fosse stato Ursula von der Leyen, Prodi ha dichiarato che avrebbe preferito partire dalla difesa comune. Tuttavia, ha riconosciuto che attualmente manca la volontà politica necessaria, e il riarmo diventa quindi un passo intermedio per arrivare a una difesa comune. Ha anticipato la possibilità di un rafforzamento della politica sulla difesa nei prossimi giorni, auspicando un maggiore focus politico anziché esclusivamente sulle armi.

In merito ai dazi imposti da Trump, Prodi ha criticato il leader americano, sostenendo che non considera le conseguenze economiche delle sue decisioni, le quali potrebbero danneggiare gravemente gli Stati Uniti stessi. Ha inoltre osservato che le interferenze esterne, incluse quelle di Trump e Musk, sono preoccupanti, ma ha riconosciuto che Trump ha contribuito a riavvicinare la Gran Bretagna all’Europa.