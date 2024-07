cosa ha deciso di fare la Principessa

Gli ultimi mesi hanno riservato dure prove per Kate Middleton. Lo scorso gennaio, durante un intervento all’addome, la duchessa di Cambridge ha scoperto di avere un cancro. Attraverso un video girato nei giardini di Kensington Palace, ha annunciato al modo il motivo del suo ritiro dalle scene pubbliche. La notizia ha scioccato i sudditi e tutti coloro che la amano.

La principessa del Galles annuncia il suo ritiro dalle scene pubbliche per l’estate

Nonostante il difficile periodo, Kate ha rasserenato i suoi numerosi fan tornando in pubblico nelle ultime settimane. La prima apparizione è avvenuta durante il Trooping the Colour, la parata per il compleanno di re Carlo. Successivamente, la duchessa è stata vista al Torneo di Wimbledon, accompagnata dalla figlia Charlotte e dalla sorella Pippa. Questi eventi hanno dimostrato la forza e il coraggio di Kate, anche in un momento così delicato della sua vita.

Ora, però, sembra che Kate Middleton si ritirerà di nuovo dalla scena pubblica. Con l’inizio delle vacanze estive della Royal Family britannica, previsto per agosto, Kate e il principe William, insieme ai loro figli, non seguiranno la tradizione degli scorsi anni di recarsi alle isole Scilly. Invece, approfitteranno dell’estate per concedersi un totale riposo a Balmoral, in Scozia. Luogo scelto tradizionalmente dalla defunta regina Elisabetta II.

Secondo indiscrezioni trapelate dai tabloid, Kate userà questa pausa dagli impegni istituzionali per concentrarsi sulle cure contro il tumore. Un insider di palazzo ha rivelato che la duchessa intende dedicare il nuovo anno lavorativo principalmente alla sua salute, cercando di concentrare le sue forze per sconfiggere la patologia che l’affligge. Non si conosce la data del suo rientro.

Robert Jobson, autore del libro “Catherine, la Principessa di Galles: Una Biografia della Futura Regina“, ha elogiato il coraggio e il carattere di Kate nelle sue recenti apparizioni pubbliche:

“Prima della malattia, viveva la sua vita secondo il calendario ufficiale, ora vive la sua vita, e il calendario viene dopo. Tornerà sicuramente, ma quando affronti un’esperienza come questa, la tua prospettiva e l’ordine delle cose cambiano per forza”.

Kate Middleton desidera semplicemente trascorrere il tempo con la sua famiglia, che le darà l’energia necessaria per guarire. Questo periodo di riposo e cura personale sarà fondamentale per la duchessa, che, con il supporto dei suoi cari e dei suoi fan, affronta con determinazione questa battaglia per la salute.

Il ritiro di Kate Middleton dalla scena pubblica segna un momento di riflessione e rigenerazione per la duchessa. La sua priorità ora è la salute, un impegno che affronta con il coraggio e la dignità che l’hanno sempre contraddistinta.

