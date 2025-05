Cosa ha combinato la Rai? Scopri tutte le novità!

Michelle Hunziker ha omaggiato l’Italia durante l’Eurovision, ma la Rai ha perso l’occasione di trasmettere la sua esibizione. Assente alle semifinali per impegni con Mediaset, la conduttrice ha iniziato la sua performance parlando in italiano e ha poi interpretato “Volare” di Domenico Modugno. Tuttavia, un errore di programmazione ha coinciso con un blocco pubblicitario, privando gli spettatori italiani dell’esibizione di Hunziker, che era tornata sul palco dopo la pubblicità.

La conduzione dell’evento da parte di Hunziker è stata descritta come impeccabile, in collaborazione con le colleghe Hazel Brugger e Sandra Studer. Quest’ultima ha cantato “Canzone per te”, un brano storico del 1991, prima che Michelle decidesse di cantare “Volare”. Nonostante il disguido, nessuna rete europea ha potuto trasmettere l’esibizione di Hunziker per motivi simili.

La conduttrice ha dichiarato di essere emozionata e di vedere la sua partecipazione all’Eurovision come un grande sogno realizzato. Sebbene l’errore della Rai sia stato significativo, Hunziker ha comunque ottenuto un grande successo dall’evento, mostrando le sue notevoli capacità di intrattenimento.

Fonte: www.libero.it