cosa fare se vedi una Vipera

Quali sono i principali segni distintivi delle vipere e perché riconoscerle può aiutarci: scopri come capire che è una vipera e cosa fare se ti ha morso.

Essere morsi da una vipera è un avvenimento piuttosto raro. Specialmente se si possiede la capacità di riconoscere questi serpenti in pochi istanti oppure quali siano i luoghi che sia meglio non frequentare o, quantomeno, dove prestare attenzione durante il loro attraversamento. Le cinque specie esistenti di vipera in Italia non rappresentano un pericolo di per se stesse per la popolazione durante l’anno. In estate, però, il numero di incidenti dovuti a un incontro ravvicinato con queste specie risulta essere più elevato.

Vipera e tratti distintivi: come riconoscerla e come comportarsi

I casi di decesso in seguito a un morso di vipera sono minimi in Italia rispetto al totale di morsi. Per evitare, al contempo, di incorrere in un simile pericolo dovremmo però sempre prestare attenzione quando passeggiamo in sentieri immersi in panorami naturali. Oppure quando ci troviamo nel mezzo di un’escursione in montagna. Uno dei primi consigli è quello di indossare sempre delle scarpe adatte, che siano chiuse, e dei calzini che superino la caviglia.

Di risposta al recente allarme vipere lanciato in Italia in pieno agosto, gli esperti di questa famiglia di serpenti velenosi tranquillizzano coloro che si sono lasciati prendere dal panico ricordando loro l’importanza di saperle riconoscere in breve tempo e di evitare di dare troppa fiducia a sentieri troppo aridi. Il loro immediato riconoscimento, infatti, permette all’individuo di sapere come comportarsi nel caso di un incontro ravvicinato con questi rettili.

Uno dei principali tratti distintivi della vipera è dato dalla forma e dal comportamento dei suoi occhi. Gli occhi eterotermi della vipera sono in grado di cambiare e di adattarsi alla temperatura dell’ambiente circostante. Oltre a questo tipo di variazioni le vipere non hanno palpebre e la forma delle loro pupille è inconfondibile: poiché verticale.

Una vipera mi ha morso, cosa devo fare

Tra le precauzioni da non sottovalutare nel caso in cui si divenga vittima del morso di una vipera è bene circoscrivere la zona per evitare che il veleno del serpente si propaghi velocemente nell’organismo. Dopo aver disinfettato e sciacquato la ferita con acqua è opportuno effettuare una pressione intorno alla zona del morso, magari servendosi di una fasciatura.

Questo piccolo ma fondamentale accorgimento permetterà al malcapitato su un nascondiglio di una vipera, oppure in zona particolarmente frequentata da questi rettili, di scaglionare tutti i rischi più preoccupanti e di potersi recare in tempo nel centro antiveleni o al pronto soccorso più vicino.