Cosa fare se ti trovi di fronte a un serpente

Imbattersi in un serpente può accadere durante passeggiate nella natura, soprattutto nei periodi caldi. È normale provare paura, ma mantenere la calma è fondamentale. Se ti trovi davanti a un serpente, allontanati lentamente e con calma, senza fare movimenti bruschi o girarti di scatto. Lascia che il serpente scelga la propria strada, poiché è probabile che se ne vada da solo se non si sente minacciato.

Ci sono diverse azioni da evitare in presenza di un serpente. Non fare gesti improvvisi o urlare, poiché potresti spaventarlo e causarne una reazione aggressiva. Non tentare di colpirlo o farlo scappare, e non utilizzare oggetti per cercare di spostarlo, è troppo rischioso. Inoltre, ricorda che molte specie di serpenti sono protette dalla legge.

Nel caso di un morso, rimani calmo. I morsi di serpente velenoso, come quelli delle vipere, sono rari in Italia, ma non bisogna sottovalutare la situazione. Limitati a muoverti per ridurre la diffusione del veleno, evita di succhiare il veleno o utilizzare lacci stretti. Chiama subito il 118 e cerca di descrivere il serpente.

Se il serpente non è velenoso, disinfetta la ferita e monitora la situazione, ma è consigliabile consultare un medico per sicurezza. Se vedi un serpente in un’area abitata, contatta i vigili del fuoco o la polizia locale. Per serpenti feriti o in difficoltà in aree protette, avvisa il corpo forestale. Non tentare di spostarlo da solo; lascia che gli esperti si occupino della situazione.