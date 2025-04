Cosa Fare se Salta la Corrente sul PC: Prevenzione dei Danni

Quando un PC si spegne improvvisamente a causa di un blackout elettrico, si interrompono bruscamente tutti i processi in corso, con il rischio di corruzione dei file di sistema e danneggiamento dell’hardware. Questo tipo di spegnimento può compromettere la salute del disco rigido o dell’unità a stato solido (SSD), aumentando il rischio di perdita di dati importanti. La minaccia principale non è tanto il blackout in sé, ma la sovratensione che può verificarsi quando la corrente ritorna improvvisamente.

Per proteggersi da questi rischi, è fondamentale investire in dispositivi di protezione, come i surge protector e, preferibilmente, in un UPS (alimentatore di continuità). I computer desktop dipendono completamente dalla rete elettrica e necessitano di una procedura ordinata di spegnimento per evitare errori e corruzione dei file. I sistemi moderni possono subire gravi danni se si spengono “di colpo”, con il rischio di perdere dati non salvati o di danneggiare fisicamente il disco.

I surge protector filtrano i picchi di tensione e proteggono l’hardware. È consigliabile utilizzare dispositivi certificati e sostituirli ogni 3-5 anni. Nessun surge protector può garantire la protezione totale contro fulmini o picchi estremi; in questi casi, una disconnessione fisica dall’alimentazione è necessaria. Gli UPS offrono una protezione efficiente, mantenendo attivo il PC per alcuni minuti in caso di blackout, consentendo di salvare i dati e spegnere in sicurezza.

Una soluzione alternativa è utilizzare un laptop, che è meno vulnerabile ai blackout grazie alla batteria interna e offre maggiore protezione contro i picchi di tensione.