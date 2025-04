Cosa fare se Fido si sente solo

L’ansia da separazione nei cani è un problema comune che si manifesta quando il cane soffre a causa del distacco dal proprietario. Non si tratta solo di tristezza, ma di una vera e propria paura. I segnali da osservare includono: abbaiare o ululare quando è solo, danneggiare oggetti, tentare di fuggire, girare in cerchio, mostrare irrequietezza, rifiutare il cibo, leccarsi o mordersi compulsivamente e avere difficoltà nel fare i bisogni all’esterno. Diverse sono le cause di questo disturbo, come esperienze di abbandono, arrivo di nuovi membri famigliari, età del cane, e variazioni negli orari quotidiani.

È fondamentale riconoscere questi segnali per aiutare il cane. Per ridurre l’ansia, puoi seguire alcuni consigli pratici: abituare il cane alla solitudine con brevi assenze crescenti nel tempo, insegnargli comandi per restare calmo, lasciare musica rilassante in casa, fornire giochi stimolanti e assicurarti che faccia sufficiente esercizio fisico. Creare uno spazio tranquillo con oggetti familiari e provare massaggi o l’uso di feromoni sintetici può essere utile.

Se il problema è grave, consultare un addestratore cinofilo è consigliato. Inoltre, per prevenire l’ansia nei cuccioli, è importante instaurare fin da subito una routine salutare, mantenendo un atteggiamento calmo durante le uscite e stabilendo orari fissi per pasti e passeggiate, creando un ambiente rassicurante e prevedibile. Questi accorgimenti possono aiutare a crescere un cane sereno e meno ansioso.