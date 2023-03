cosa fare quando Fido non dorme o dorme poco

Spesso i nostri amici a quattro zampe possono dormire poco o non dormire affatto. Vediamo insieme cosa fare quando il cane soffre di insonnia.

Chi convive con un amico a quattro zampe sa quanto sia importante il sonno per quest’ultimo. Infatti è proprio mentre dormono che i cani riacquistano le energie perse durante tutta la giornata.

Sebbene i nostri amici pelosi trascorrano la maggior parte del loro tempo a dormire, spesso possiamo ritrovarci nella situazione in cui Fido dorme poco o non dorme affatto. Cosa possiamo fare? Vediamo insieme nel seguente articolo cosa fare quando il cane soffre di insonnia.

Il cane soffre di insonnia: ecco perché

È risaputo che il sonno è un fattore molto importante per la crescita di un amico a quattro zampe. Infatti è attraverso il riposo che il nostro cucciolo o il cane anziano può riacquistare le energie perse durante tutta la giornata.

Solitamente ogni generazione di cane ha un ora di sonno diversa, i cuccioli di cane dormono 20 ore al giorno, i cani adulti circa 14 ore mentre i cani anziani 18 ore al giorno.

Tuttavia può capitare che il nostro amico peloso possa non dormire o dormire poco. Come possiamo aiutare il cane che soffre di insonnia?

Prima di capire cosa fare per aiutare Fido a dormire, sarebbe opportuno comprendere perché il cane soffre di insonnia.

I motivi per cui Fido ha difficoltà a dormire sono tanti, tra cui:

Casa nuova : un cucciolo potrebbe avere difficoltà a riposare perché si trova in una nuova casa lontano dalla propria mamma e dai suoi fratellini;

: un cucciolo potrebbe avere difficoltà a riposare perché si trova in una nuova casa lontano dalla propria mamma e dai suoi fratellini; Energia in eccesso : molto spesso un cane adulto o cucciolo, potrebbe presentare problemi a riposare se non spreca l’energia in eccesso;

: molto spesso un cane adulto o cucciolo, potrebbe presentare problemi a riposare se non spreca l’energia in eccesso; Presenza di patologie: un cane anziano o adulto potrebbe soffrire di insonnia se presenta alcune patologie. Infatti l’ipertiroidismo nel cane come anche il diabete, la demenza o l’artrosi possono avere un effetto negativo sul sonno di Fido.

Come aiutare il cane a dormire meglio

Come detto nel paragrafo precedente sono molti i motivi per cui un cane potrebbe dormire poco o non dormire affatto durante la giornata o di notte.

Per aiutare Fido a dormire meglio è necessario comprendere la causa che gli provoca insonnia. Se si tratta di un cucciolo appena arrivato a casa, potrebbe essere utile posizionare la cuccia della piccola palla di pelo nelle vicinanze del nostro letto, in modo tale che il cane possa sentirsi più vicini a noi e riposare.

Inoltre è possibile massaggiare il cane per farlo sentire più calmo e tranquillo, in modo tale da rilassarlo e farlo riposare meglio tutta la notte.

Per quanto riguarda l’insonnia del cane provocata da un eccesso di energia, sarebbe opportuno trascorrere del tempo con il proprio amico a quattro zampe durante il pomeriggio o anche mezz’ora prima di andare a dormire, in modo tale da permettere alla propria palla di pelo di bruciare l’energia in eccesso.

Facendo ciò potremmo garantire un buon sonno al nostro amico a quattro zampe e anche a noi, dato che se il cane non spreca energia prima di andare a letto potrebbe volerla sprecare durante le ore notturne, disturbando anche il nostro sonno.

Infine, se il nostro amico peloso ha difficoltà a dormire durante la notte o il giorno a causa della presenza di patologie, sarebbe opportuno chiedere consiglio al proprio veterinario.