cosa fare per farlo interagire bene con il vecchio micio

Nuovo gatto in casa? Si tratta di un momento importante nella sua vita e in quella del vecchio felino domestico. Vediamo, insieme, tutte le regole base per stabilire una civile convivenza e una bella amicizia tra i due.

La decisione di prendere in casa un secondo micio comporta molta responsabilità, in quanto si sta per modificare l’equilibrio familiare con il vecchio gatto. É proprio con lui che occorre fare molta attenzione e comportarsi in modo tale che lui possa accettare l’arrivo del nuovo gatto in casa, senza divenire triste o geloso. Vediamo, in questo articolo, tutte le raccomandazioni e i consigli su come accogliere il gattino e gestire l’altro felino.

Nuovo gatto in casa: come si conoscono i due mici

All’arrivo del secondo gattino nella casa, il primo gatto deve abituarsi gradualmente alla sua presenza e solo allora il piccolo potrà considerarsi inserito nella sua famiglia. Leggiamo, dunque, quali sono i vari passi nella loro conoscenza e quali regole da rispettare per accogliere il nuovo membro della tua famiglia.

Per un padrone, attendere l’arrivo a casa di un nuovo micio da amare e accudire è molto emozionante ed è un momento importante della propria vita, perché si sta dando una seconda possibilità ad un pet che può trovare una famiglia e un luogo sicuro in cui crescere e stare bene.

In un primo momento, infatti, potrebbero esserci delle piccole difficoltà tra i due gatti della casa, in quanto non si conoscono ed entra in gioco la questione territorialità e proprietà (riferendoci al padrone umano). Questi problemi, però, si risolveranno presto, una volta che inostri pelosi si conosceranno.

Dunque, qualche atteggiamento ostile accompagnato da sibili è del tutto normale e ciò può durare fino a tre settimane, dopodiché dovrebbe stabilirsi la normalità tra i due in casa. Ecco, ora, quali sono i consigli migliori per stabilire armonia con un nuovo gatto in casa.

Innanzitutto, per far sentire a suo agio il nuovo gatto in casa, sarebbe opportuno lasciargli la sua vecchia copertina, di cui potrà fare uso per dormire nella cuccia. Se si usa una copertina con il suo odore del micetto per il vecchio gatto, lui potrà odorarla e iniziare a conoscerlo.

Il nuovo inquilino può utilizzare il tiragraffi del gatto già presente da tempo in casa, per abituarsi anche lui alla sua presenza. Inoltre, teniamo a mente che ogni micio necessita delle sue ciotole separate (cibo e acqua) e della sua toilette personale. Per fare entrare in casa un altro gatto, è prevista la castrazione del gatto, per evitare forti litigi e altri problemi comportamentali non indifferenti anche nei confronti dei gattini.

In un primo tempo, il nuovo micio potrebbe manifestare sintomi di disagio, come la diarrea del gatto, soprattutto se proviene da un’altra famiglia. Se proviamo a utilizzare diffusori spray di feromoni artificiali, possiamo ridurre la possibilità che il gattino si stressi.

Attenzione a non spruzzare i feromoni direttamente sul gatto: questi vanno usati su cuccia e tiragraffi. Molto utili sono anche i fiori di Bach per il gatto, i quali sono formulati per assistere e aiutare i due felini nella fase iniziale della convivenza.

Ci sono altri suggerimenti importanti per fare andare d’accordo il vecchio gatto con il micio. Continuiamo a leggere qui.

Accogliere un nuovo micio: altri consigli utili

I due gatti della casa dovranno imparare a familiarizzare e a comprendersi in modo graduale, per cui non si dovrà mai forzare nessun comportamento tra i due, se non si vuole rovinare tutto. Leggiamo meglio le raccomandazioni più avanti.

Nel caso in cui sceglierai di adottare due gatti che provengono da un rifugio, assicurati prima che siano entrambi abituati a convivere con un altro felino. Per un fatto affettivo ed emotivo, in particolare se sei molto sensibile al rapporto con un micio, potresti trovare un pet con un carattere simile a quello precedente, se ne hai avuto uno.

La questione del carattere è essenziale nel felino domestico. Ad esempio, il nuovo gatto in casa dovrebbe avere un carattere vicino a quello del vecchio gatto, che sia compatibile con le sue esigenze e preferenze. Un pet molto tranquillo e dolce non va d’accordo facilmente con un peloso più irruento e forte.

Ci vorranno quasi quattro settimane per ambientarsi nel nuovo contesto domestico, perciò dopo averlo protetto nella casa, il micio potrà uscire all’esterno ed esplorare bene la realtà che lo circonda, meglio se con l’aiuto di un collare o pettorina per il gatto. Durante queste settimane importanti, miao avrà bisogno di tutto il sostegno e l’amore da parte del suo umano.