Cosa fare in inverno con il gatto a casa: le migliori attività

In inverno si è costretti a stare di più in casa, quindi, ecco cosa fare con il gatto per non annoiarsi e per farlo stare comunque bene.

Chi decide di adottare un gatto o di accoglierlo dalla strada sa perfettamente che ha due scelte: o farlo rimanere sempre in casa per paura che fuori si faccia male oppure abituarlo a stare un po’ fuori e un po’ in casa.

Uscire per il gatto è molto importante perché è un animale selvatico in origine che ha bisogno di natura e di esprimere il suo istinto. Cosa fare in inverno con il gatto quando si è costretti a stare di più in casa?

Sappiamo bene che con le giornate corte, con le intemperie, è meglio stare in un luogo protetto. Ma questo genera noia e frustrazione in un animale abituato alla natura come il nostro micio.

Cosa fare in inverno con il gatto: alcune semplici attività

Qui di seguito vedremo una serie di passatempi e di giochi da poter proporre al proprio micio quando è il momento del gioco oppure quando lo vedete troppo stressato o annoiato.

Sostanze per attivare o calmare il gatto

Prima di pensare a passatempi o giochi, è importante sapere che per il gatto domestico ci sono disponibili in commercio degli spray con proprietà di alcune piante. Sappiamo che la valeriana dà un effetto calmante molto importante e del tutto naturale.

Poi, ci sono anche catnip (l’erba gatta) e matatabi che, invece, lo possono stimolare aiutandolo nell’attività del gioco durante la sessione dedicata o durante il giorno.

Percorso ad ostacoli

Il gatto, molto più del cane, ama arrampicarsi, saltare ed è molto agile nel farlo in tutti i luoghi e le stanze della casa. Perciò, sarebbe utile proporgli un percorso con diversi ostacoli. In casa tutto può diventare un ostacolo: pensiamo a cuscini, libri, sedie e quant’altro.

È un’ottima attività per fargli pensare a dove andare, come superare l’ostacolo, ma anche per muoversi e per allenare i muscoli delle zampe anche se non si trova all’aperto.

Giochi per gatti

Ci sono decine di giochi diversi pensati per i gatti. D’inverno è proprio il momento giusto per utilizzarli. Pensiamo a quella pallina che gli piace tanto, al topolino di stoffa, alla canna da pesca con le piume colorate.

Si può fare in due modi: o invogliare il micio a prendere questi giochi, buttarglieli e interagire con lui, oppure nasconderglieli e poi dargli un premio se li trova.

Creare l’ambiente giusto per gli agguati

Basta usare cuscini e coperta per creare dei piccoli nascondigli dove il gatto può stare in attesa del momento giusto per fare l’agguato ai suoi giochi oppure alle persone.

Può essere un’idea divertente, invece di permettergli di dormire tutto il giorno. Ha bisogno di dormire, ma è anche importante dedicare un po’ di tempo tutti i giorni all’attività del gioco.