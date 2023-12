cosa fare e quando preoccuparsi

Cosa fare quando si notano delle macchie nere sulla pelle del cane? Alcune volte può significare nulla, altre volte è meglio un controllo.

Quando si adotta un quattro zampe si spera goda sempre di ottima salute fino alla vecchiaia. Visto che non è dotato di parola, è anche difficile capire quando e se prova dolore. Per questo bisogna sempre prestare attenzione al proprio cane e mentre alcune particolarità sono più difficili da individuare, altre sono visibili ad occhio nudo, come le macchie nere sulla pelle.

Macchie nere sulla pelle: cosa sono?

Se si notano delle macchie nere sulla pelle del cane, la prima cosa istintiva che viene naturale fare è andare nel panico, ma è fondamentale non farlo. Le macchie nere sulla pelle del cane sono appuntamenti comuni negli studi veterinari, quindi, nel caso, il quattro zampe sarà in buone mani.

Queste macchie possono comparire ovunque, ma sono più frequenti in prossimità del ventre e dei genitali. Si possono presentare di diverse dimensioni, da piccole a grandi, ma alcune volte non è motivo di preoccupazione. Potrebbe trattarsi di una malattia ormonale, per esempio, oppure di qualcosa di più serio. Tuttavia, è necessario recarsi dal veterinario non appena si notano per approfondire il caso.

Macchie nere: le quattro possibili cause

Iperpigmentazione

Se la pelle diventa più scura, la motivazione più semplice potrebbe essere proprio la pigmentazione. Questo dipende principalmente da due fattori: dalla vecchiaia o dalla presenza di una patologia. Nel primo caso si può notare ad occhio nudo con il passare degli anni, in quanto il pancino rosa tipico dei cuccioli, tende a scomparire per lasciare il posto ad una tonalità più scura. Nel secondo caso, invece, la zona interessata, oltre a presentare la macchia nera, è anche gonfia.

Ipotiroidismo

La seconda causa potrebbe dipendere dalla tiroide. Il cane potrebbe soffrire di ipotiroidismo. Normalmente la ghiandola produce l’ormone tiroxina, fondamentale per il controllo del metabolismo. Ma quando soffre di ipotiroidismo, il quattro zampe diventa maggiormente spossato e uno dei cambiamenti che la malattia provoca è la pigmentazione della pelle.

Iperadrecorticismo

Conosciuta anche come Morbo di Cushing, la malattia colpisce le ghiandole surrenali. Solitamente, la condizione, è associata alla comparsa di tumori e i sintomi sono: poco entusiasmo e minzione frequente.

Iperestrogenismo

Per Iperestrogenismo si intende un eccesso di estrogeni, dove testicoli testicoli e ovaie tendono a produrre un’enorme quantità di estrogeni. La causa potrebbe dipendere dalla comparsa di tumori o cisti.