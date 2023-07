cosa fare e come evitarlo

Cani e gatti in estate rischiano il colpo di calore con conseguenze gravi per la salute, quindi, ecco come evitarlo e cosa fare.

Il caldo e l’afa dell’estate non sono insopportabili e pericolosi solamente per noi, ma anche per gli animali. I nostri amici a quattro zampe possono soffrirne molto, soprattutto se noi siamo distratti e non facciamo attenzione.

Cani e gatti rischiano il colpo di calore con conseguenze molto gravi sulla salute. Occorre essere in grado di capire i segnali e i sintomi e agire. Così come è d’obbligo cercare di prevenire una situazione del genere.

Qui di seguito proveremo a definire alcuni aspetti fondamentali da seguire sia nel caso di prevenire sia nel caso di curare il colpo di calore in un gatto o in un cane.

Cani e gatti rischiano il colpo di calore: cosa fare

Il mese di luglio sta portando con sé temperature molto elevate e ormai è così ogni anno e per tutta la durata dell’estate. Oltre a pensare a noi stessi, dobbiamo mettere in sicurezza i nostri amici cani e gatti.

Cani e gatti hanno abitudini e stile di vita diversi. Per i gatti, ad esempio, è meglio farli stare in zone d’ombra e con acqua fresca sempre a disposizione. Attenzione a non dare acqua ghiacciata perché potrebbero avere una congestione. Quando fa tanto caldo, inoltre, gli esperti consigliano di dare cibo umido per idratarli un po’ di più.

Nel caso in cui si debba viaggiare in auto con il gatto, non bisogna mai lasciarlo da solo nell’abitacolo, nemmeno per un paio di minuti. Bisogna assicurarsi che ci sia ricircolo di aria, che abbia sempre l’acqua a disposizione e fare frequenti pause.

Per i cani, oltre alle indicazioni generali, bisogna fare attenzione al momento della passeggiata. Un cane ha bisogno di camminare e di correre, ma in estate è assolutamente necessario farlo o al mattino o alla sera quando il sole è più debole. Inoltre, bisogna evitare che il cane appoggi le sue zampe sull’asfalto rovente.

È meglio dare degli snack freschi, magari messi in freezer in modo che Fido possa sgranocchiare, rilassarsi e gustare qualcosa di fresco e di vitaminico. Per i viaggi vale la stessa cosa detta per i gatti.

Cosa fare in caso di colpo di calore

Anche osservando tutte le accortezze del caso, potrebbe manifestarsi il colpo di calore in un cane o in un gatto.

Un gatto soggetto al colpo di calore manifesta difficoltà respiratorie, nervosismo e spossatezza. Il cane ha gli stessi sintomi, con l’aggiunta di un colore rosso scuro nella bocca e nelle mucose.

Se dovesse accadere, oltre a tentare di rinfrescare subito l’animale e fornirgli quanta più aria possibile, bisogna chiamare immediatamente il veterinario. Quest’ultimo deve intervenire con dei fluidi specifici per riequilibrare l’organismo e rimettere il cane in salute.

Mai sottovalutare il colpo di calore. Se non visto, se non trattato potrebbe portare l’animale alla morte in pochissimo tempo. Osservare il comportamento e il linguaggio del corpo del proprio amico è essenziale.