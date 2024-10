Cosa farà la nuova Commissione europea? Una conferenza su Difesa, Mediterraneo e Abitazioni

La nuova Commissione europea è stata presentata di recente e, mentre si attendono le audizioni parlamentari, le rappresentanze della Commissione e del Parlamento europeo in Italia, insieme a Eurofocus di Adnkronos, hanno organizzato una conferenza per discutere tre nuovi dossier identificati dalla presidente Ursula von der Leyen: Difesa, Mediterraneo e Housing. L’evento si svolgerà il 22 ottobre a Roma, presso gli spazi Esperienza Europa David Sassoli, coinvolgendo istituzioni, esperti e associazioni.

L’apertura dei lavori sarà a cura di Elena Grech, mentre Fabio Insenga e Giorgio Rutelli coordineranno la discussione. Il primo tema trattato sarà la difesa, focalizzandosi sull’autonomia strategica europea e sull’implementazione di una politica di difesa comune tra gli Stati membri. Il rapporto Draghi evidenzia l’importanza di aumentare gli investimenti nel settore militare e migliorare il coordinamento tra le nazioni europee, soprattutto vista la crescente tensione globale. Interverranno Alessandro Politi, direttore della Nato Defence College Foundation, e Roberta Pinotti, ex ministro della Difesa italiano.

Il secondo tema, riguardante il Mediterraneo, è considerato strategico per l’Europa. La discussione si concentrerà su investimenti, cooperazione internazionale con il Nord Africa e il Medio Oriente, e sulla sicurezza e gestione dei flussi migratori. Parteciperanno Nello Musumeci, ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, e Marco Ricceri, segretario generale di Eurispes, evidenziando il Mediterraneo come hub commerciale e di connessioni energetiche.

Il focus finale sarà sulla crisi abitativa, una questione urgente per molte città europee. L’aumento dei costi e la scarsità di alloggi accessibili richiedono soluzioni condivise a livello europeo. La discussione toccherà politiche per l’edilizia sostenibile, inclusione sociale e riqualificazione urbana, con la partecipazione di Lucia Albano, sottosegretario al Ministero dell’Economia, e Federica Brancaccio, presidente di ANCE. Verrà enfatizzata la necessità di ridurre le disparità regionali in sviluppo urbano.

L’evento mira a stimolare riflessioni sulle sfide che l’Unione Europea deve affrontare per diventare più competitiva e solidale, e a promuovere soluzioni concrete per rispondere alle necessità attuali dei cittadini europei, definendo le priorità su cui la Commissione Europea dovrà concentrarsi nei prossimi anni.