Cosa fanno ora i veri Lyle Menendez ed Erik Menendez che hanno ispirato la serie Netflix

Nicholas Chavez e Cooper Koch interpretano Lyle e Erik Menendez nella serie Netflix “Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story”, prodotta da Ryan Murphy. La trama si concentra sul brutale omicidio dei genitori dei fratelli Menendez, avvenuto nel 1989. Sebbene Chavez e Koch non fossero ancora nati all’epoca dei fatti, hanno dedicato tempo e impegno per prepararsi ai loro ruoli. In particolare, Chavez ha studiato a fondo il caso e Koch ha dovuto affrontare l’opinione della sua famiglia riguardo a una scena delicata in carcere che coinvolgeva Erik Menendez.

Attualmente, i veri Lyle e Erik Menendez scontano entrambi l’ergastolo, dopo essere stati condannati nel 1996. Lyle, nato nel gennaio del 1968, ha 56 anni, mentre Erik, nato nel novembre del 1970, ne ha 53 e compirà 54 anni tra poco. I fratelli sono stati trasferiti nello stesso penitenziario nel 2018, dopo aver trascorso 22 anni in carceri diverse senza mai incontrarsi. Nessuno dei due ha ottenuto la libertà vigilata. Lyle Menendez è stato sposato due volte: con Anna Eriksson dal 1996 al 2001 e, più recentemente, con Rebecca Sneed nel novembre 2023. Erik Menendez, invece, è ancora sposato con Tammi Ruth Saccoman, con cui si è unito nel 1999.

La storia dietro “Monsters” inizia il 20 agosto 1989, quando Lyle ed Erik uccisero i genitori, José e Kitty, in modo brutale, sfigurandoli. L’eco mediatica del caso suscitò indignazione nell’opinione pubblica americana. Tuttavia, quando emersero dettagli sugli abusi subiti dai ragazzi, le opinioni si polarizzarono. Il primo processo, che includeva prove su abusi e una campagna difensiva, risultò nullo, ma nei processi successivi entrambi furono condannati all’ergastolo.

La rappresentazione televisiva ha suscitato reazioni miste, con alcuni che lodano le performance degli attori, mentre altri criticano la caratterizzazione dei personaggi e si interrogano se i fratelli meritino un trattamento simile, considerando il loro passato traumatico. La serie continua a esplorare queste complesse dinamiche, lasciando il pubblico a riflettere sulle sfide e le conseguenze del caso.