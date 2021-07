Gira un video abbastanza divertente. Su un campo da basket di Tokyo, dove sta per andare in scena una sfida olimpica, un robot antropomorfo, con la maglietta numero 95, prova un canestro dalla lunetta e lo centro, Poi va sulla soglia dei tre punti e lo centra di nuovo. Allora si allontana, con una certa disinvoltura e molleggiatura (sembra Adriano Celentano), va in mezzo al campo – una distanza dalla quale di solito non si tira e se si tira non si va a segno -, e naturalmente va a segno. In realtà gira anche un altro video dove lo stesso robot manca il canestro da centrocampo per due volte di fila. Ma non è questo il punto.

Questi di Tokyo avrebbero dovuto, dovrebbero ancora, essere anche i Giochi dei robot. L’occasione per dimostrare fin dove è arrivata la frontiera di un settore scientifico e industriale che ha nel Giappone il suo paese con cui si identifica maggiormente. Per questo era stata creata una organizzazione, la Tokyo 2020 Robot Project, con l’obiettivo di mettere in mostra robot che ci aiutano nella vita quotidiana. Quindi non robot atleti. per esempio le due mascotte sono dei robot, Miraitowa e Someity, con due grandi occhioni, e la missione di accogliere e salutare atleti e (il poco) pubblico negli impianti. Nulla di particolarmente sofisticato, sono dotati di telecamere con riconoscimento delle espressioni facciali in modo da poter rispondere muovendo la testa, gli occhi o dandoti la mano.

Poi c’è T-HR3 che ha dimensioni umanoidi e in realtà è in circolazione da qualche anno nei laboratori Toyota ma è migliorato e dimagrito, anche se non è autonomo ma gestito a distanza da un operatore dotato di occhiali per la realtà aumentata. E c’è il T-TR1 che è un robot di telepresenza per tutti coloro che non possono stare a Tokyo in questi giorni ma vogliono interagire con gli atleti virtualmente. Di fatto ha uno schermo verticale su delle ruote che mostra le immagini del partecipante a distanza il quale quindi può andare in giro per gli impianti virtualmente.

L’elenco non è completo ma il senso non cambia: non mi pare ancora eccitantissima questa nuova frontiera della robotica. Sono ancora tecnologie imperfette, che un giorno saranno utilissime e di uso quotidiano, ma quel giorno non è oggi. Quando al robot cestista, il punto non è il canestro fatto o mancato da centrocampo. Il punto è che quel video dimostra esattamente la differenza fra noi e loro: da fermo, da solo, senza marcature, un robot può fare canestro da lontanissimo. Ma solo così. I Giochi sono e resteranno ancora a lungo i Giochi degli umani.