Cosa faccio di pericoloso che mette a rischio il mio cane? Come posso proteggerlo dai rischi a cui involontariamente lo espongo?

Dedico ogni giorno attenzione e cure al mio cane, un barboncino di nome Leo, molto socievole e buono.

Eppure, nonostante l’amore e le buone intenzioni, a volte mi capita di commettere azioni che involontariamente mettono a rischio la sua salute.

Come posso proteggere il mio cane dai pericoli che involontariamente, quotidianamente causo. E quali sono queste azioni che mettono a rischio la vita del mio cane senza saperlo?

Spesso, inconsapevolmente, compiamo azioni quotidiane che rappresentano un rischio per la salute e il benessere del nostro amico a quattro zampe.

Ciò che consideriamo sicuro, oggetti di uso comune, abitudini consolidate, possono essere pericolosissime per il nostro cane.

Come infatti, ho potuto constatare, per esperienza personale che quotidianamente sottopongo il mio cane a grossi pericoli, in casa e fuori casa.

Come infatti, mi è capitato di lasciare incustoditi oggetti pericolosi come detersivi, medicinali o prodotti per le pulizie.

Oppure durante le passeggiate, non ho prestato attenzione a piante tossiche e cibi avvelenati che poteva ingerire. E che dire dei giochi?

Spesso, ho acquistato giochi non adatti alla sua taglia o alla sua età. Per tutti questi motivi, ho deciso di approfondire la questione e scoprire come posso prevenire questi rischi e garantire al mio cane un ambiente sicuro e protetto.

Come posso proteggere il mio cane dai pericoli quotidiani

Sperando che possano esservi utili, condividerò le mie riflessioni e le informazioni che ho raccolto sui pericoli a cui sottoponiamo il nostro cane quotidianamente.

Ogni giorno senza accorgersene mettiamo a rischio la salute del nostro cane ma come possiamo evitarlo?

Ecco alcuni esempi pratici:

t enete lontani dal vostro cane oggetti che potrebbe inghiottire accidentalmente come monete, ossa piccole, giocattoli e prodotti chimici domestici;

accidentalmente come monete, ossa piccole, giocattoli e prodotti chimici domestici; assicuratevi che non ci siano piante velenose per cani in casa;

in casa; evitate che il vostro cane beva acqua stagnante che potrebbe contenere batteri e parassiti;

il vostro cane che potrebbe contenere batteri e parassiti; tenete lontano oggetti appuntiti o taglienti come coltelli, forbici e utensili da giardino;

come coltelli, forbici e utensili da giardino; prestate attenzione agli alimenti che sono velenosi per il cane come cioccolato, uova, avocado, cipolle e aglio;

come cioccolato, uova, avocado, cipolle e aglio; nascondete prodotti chimici domestici come detersivi pesticidi e antigelo.

Un consiglio importante, imparate le nozioni di base del primo soccorso per cani, in modo da poter aiutare il vostro animale domestico in caso di emergenza e prendervene cura in modo responsabile.