Sembra così poco, un minuto su internet. Abituati a navigare senza limiti, 60 secondi volano via in un lampo, neanche il tempo di prendere in mano lo smartphone o di vedere gli ultimi titoli su Netflix. Eppure, è un’unità di misura che permette, con un colpo d’occhio, di capire il consumo che siamo abituati a fare della Rete. Video su TikTok, Facebook Live, ricerche su Google: i dati raccolti da Statista offrono uno spaccato delle nostre attività online. Tra quelle più popolari ci sono l’utilizzo dei social network o le comunicazioni attraverso le app di messaggistica, ma anche i servizi di video streaming.

Mettendo in fila i numeri, infatti, ci accorgiamo che la nostra vita digitale è dominata dai social media. Quest’anno in un minuto gli utenti di TikTok hanno guardato 167 milioni di video, mentre gli eventi in diretta su Facebook hanno totalizzato 44 milioni di visualizzazioni. Ma non si tratta solo di un’attività passiva: chi trascorre una parte, piccola o grande che sia, sui social vuole anche creare e condividere. Lo dimostrano le 65 mila foto caricate dagli utenti di Instagram nello stesso lasso di tempo, i 575 mila tweet postati dagli utenti di Twitter e le 240 mila foto condivise dagli utenti di Facebook.

Certo, la pandemia di Covid-19 ha sicuramente cambiato il nostro modo di vivere, lavorare e passare il tempo libero. Ha accelerato il processo di digitalizzazione della società, una tendenza già in atto anche se con velocità diverse nei vari Paesi. La reclusione nelle mura domestiche e lo smart working durante i periodi di lockdown ci hanno spinto a cercare nell’online quelle forme di intrattenimento, di relax e di relazione sociale che il mondo reale non poteva più darci, finendo per condizionare le nostre abitudini e perfino cambiarle.

Il boom dell’ecommerce e dei pagamenti digitali sono espressione del successo dello shopping online. E anche le aziende più indietro dal punto di vista tecnologico hanno capito che una buona presenza sul web e l’integrazione tra il canale digitale e quello fisico possono fare la differenza. Nel 2021 6 milioni di persone hanno fatto acquisti su internet in un minuto.

Film e serie

E se la presenza di Google nelle nostre vite digitali è ormai consolidata (sono state effettuate 5.700.000 ricerche in 60 secondi quest’anno), grande spazio lo hanno conquistato anche i servizi di video streaming, gratis e a pagamento. Grazie a una migliore infrastruttura, che garantisce connessioni più veloci, e piani tariffari competitivi, la fruizione di film, serie tv e filmati sul web non arresta la sua crescita.

Netflix è uno dei protagonisti di questo comparto, dopo aver registrato oltre 209 milioni di abbonamenti alla fine del secondo trimestre 2021. E per soddisfare l’appetito degli utenti, la società di Los Gatos ha lavorato per ampliare il ventaglio di titoli prodotti in casa: nel 2019 aveva realizzato 2769 ore di contenuti originali, un balzo considerevole rispetto alle 73 ore del 2013. Un successo che però non mette in ombra altre piattaforme di video streaming, come Youtube: in un minuto sono state erogate ben 694.000 ore.