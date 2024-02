Cosa fa un cane quando assaggia il limone per la prima volta?

Questo cane curioso assaggia un limone per la prima volta e la sua reazione è tra le più esilaranti del web: un bassotto tutto da vedere.

I cani sono animali estremamente curiosi che vogliono sapere tutto del loro ambiente casalingo. I bassotti, in particolare, con la loro famosa, lunga e bassa silhouette, sono caratterizzati da una personalità audace e vivace che li rendono una specie di superstar nel mondo canino.

Sono allevati per essere cacciatori indipendenti, possono essere coraggiosi fino all’imprudenza e un po’ testardi, ma la loro natura accattivante e il loro aspetto unico hanno conquistato milioni di cuori in tutto il mondo. Proprio per la loro testardaggine e imprudenza non si tirano indietro davanti a nuove sfide.

Assaggia il limone per la prima volta e l’espressione del cane è unica

Il bassotto, grazie alla sua audacia personalità, non si tira indietro quando si tratta di affrontare nuove sfide. Tra queste potrebbero esserci l’assaggiare per la prima volta alcuni alimenti. Il bassotto diventato virale su Instagram non ha assaggiato un semplice cibo ma la sua proprietaria lo ha ripreso mentre mangiava per la prima volta un limone.

Il bassotto è considerato uno dei compagni domestici più amati grazie alla loro personalità curiosa e giocosa, ma anche per il legame che può instaurare con la propria famiglia. Nel video diventato virale e pubblicato da @dog.lov3rs7 sul suo profilo Instagram, si vede un dolce bassotto che curiosamente assaggia la fetta di limone che gli viene offerta e la sua reazione spiazza gli utenti del social network.

Non perderti questa curiosità >>> BASSOTTO: I TANTI TIPI DI QUESTA RAZZA DI CANI E LE DIFFERENZE



La sua espressione, il suo musetto, rendono chiari cosa stia pensando il cucciolo. Se all’inizio, travolto dall’ingordigia, afferra la fetta di limone non vedendo l’ora di mandarla giù, subito dopo si pente immediatamente di quella scelta.

Dal momento in cui prende tra le sue fauci la fetta di limone, la sua espressione diventa un miscuglio di smorfie e saltelli per l’incredulità di quel sapore acido. Sembra proprio che stia dicendo: “Cosa mi hai dato da mangiare?”.

Una scena genuina e spontanea che conquistato il cuore di milioni di utenti su Instagram, diventando virale. La sua espressività, la sua prima esperienza con l’aspro limone sono un turbinio di emozioni davvero divertenti e sorprendenti. Forse questo bassotto non accetterà più volentieri qualcosa senza prima averla esaminata per bene, ma di certo non si avvoia mai con la sua famiglia.