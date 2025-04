Cosa Fa Oggi e il Legame con Sua Sorella Milly

Gabriella Carlucci, conduttrice ed ex politica italiana, sarà ospite di “Verissimo” il 26 aprile 2025. Nata nel 1959 ad Alghero, è la sorella di Milly Carlucci e ha avuto una carriera di successo in televisione, iniziando nel 1983 con “Portobello” di Enzo Tortora. Ha partecipato a programmi noti come “Festivalbar” e “Sanremo” e ha lavorato a “Buona Domenica” con Gerry Scotti, ricordando momenti divertenti con lui.

Negli anni ’90 si è allontanata dal piccolo schermo per dedicarsi alla politica, entrando in Forza Italia nel 1994, dove ha fondato il Dipartimento dello spettacolo. È stata eletta sindaco di Margherita di Savoia nel 2010, ma ha lasciato l’incarico e il partito nel 2011 per unirsi all’UDC. Ha tentato di rientrare in Parlamento nel 2018 con il centrodestra, ma non ha avuto successo.

Dal 2015, Gabriella si è dedicata alla produzione cinematografica, perseguendo progetti internazionali e cercando di rilanciare il ruolo dell’Italia nel settore. Ha dichiarato che la sua ispirazione principale rimane la sorella Milly, pur promise di non tornare mai più in tv con le sue sorelle a causa di una parodia passata. Sebbene lontana dalla televisione, ha affermato che tornerebbe solo per programmi storici o di lavoro, escludendo “Ballando con le Stelle”.

Per quanto riguarda la vita personale, Gabriella si è sposata nel 1989 con l’attore Gianfranco Jannuzzo, ma il matrimonio è durato fino al 1992. Si è risposata nel 1996 con l’avvocato Marco Catelli, da cui ha avuto un figlio, Matteo, oggi nel mondo dello spettacolo.