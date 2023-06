Cosa fa il cane quando sente la tua mancanza: quando dovresti allarmarti

Cosa fa il cane quando sente la tua mancanza? Fido, se si sente solo, può assumere diversi atteggiamenti, tutti da osservare con attenzione e, forse, con l’aiuto dell’esperto. Leggiamo meglio nell’articolo.

Il nostro amico a quattro zampe vive felice insieme a noi e non riesce con facilità ad accettare la distanza o l’allontanamento, anche se per poche ore, dal suo padrone umano. Quando il proprietario trascorre il suo tempo con Fido, lui è sempre tranquillo ed entusiasta, pieno di energia e desideroso di condividere tutto. Ma come si comporta se rimane solo? Vediamo di capire cosa fa il cane quando sente la tua mancanza.

Cosa fa il cane quando sente la tua mancanza?

Ci sono tanti curiosi e importanti comportamenti che bau assume in mancanza del suo umano, al quale è profondamente legato e senza il quale si sente perso, dall’abbaiare al piangere, ma non solo. Leggiamoli tutti qui di seguito.

Per ogni padrone è difficile lasciare solo il proprio peloso domestico, ma ci sono delle situazioni, nella vita quotidiana, in cui è impossibile stargli accanto e dedicargli le giuste attenzioni. Con un po’ di sacrificio, si cerca di non far soffrire troppo Fido e di trovare le soluzioni migliori, in attesa del nostro ritorno a casa.

Quando si è costretti, a malincuore, a lasciare Fido da solo per qualche giorno, in compagnia di altri umani che si prendano cura di lui, ci si può chiedere come possa sentirsi in nostra assenza. Ebbene, dobbiamo sapere che il pet può esprimere il suo sconforto attraverso alcuni atteggiamenti tipici. Vediamoli tutti.

Sedersi vicino alla porta di casa

Un primo segnale della sofferenza di bau lontano dal suo padrone è quello di sedersi vicino alla porta o alla finestra. Proprio quando il cane sente molto la tua mancanza, potrebbe sedersi a lungo accanto a porte e finestre, soprattutto di notte, in attesa del tuo rientro a casa.

Dormire sulle cose che ti appartengono

In nostra assenza, il caro pet domestico è sempre alla ricerca di qualcosa che richiami la presenza accanto a lui, un profumo in particolare. Ed ecco che il cane inizia ad avvistare tutto ciò che ci appartiene, scarpe, vestiti, cuscini dove poggiamo la testa, perché questo lo fa sentire meglio. Non è raro vedere, tra i vari comportamenti, che il cane lecca il cuscino, con l’obiettivo di ricordarsi di noi.

Dormire sulle cose che appartengono al padrone lo fa sentire, in qualche modo, più vicino a lui.

Si rifiuta di mangiare

Un altro comportamento tipico, che rappresenta il suo enorme sconforto, è quello di smettere di mangiare. Se il cane non vuole mangiare o perde interesse per quei cibi che di solito cercava sempre, significa che gli stai mancando molto. La tristezza o la solitudine possono avere, come conseguenza, la perdita d’appetito nell’animale.

Continuiamo la lettura dell’articolo per sapere cosa fa il cane quando sente la tua mancanza.

Fido e la mancanza del padrone: altri segnali tipici

L’affezionato Fido si abitua, come gli altri animali da compagnia, in modo progressivo alla lontananza del suo amico umano, in quanto è per lui una figura di riferimento e rappresenta tutto ciò che ha e da cui dipende. Vediamo, allora, cos’altro può fare il cane quando gli manchiamo troppo.

Piangere prima della partenza

Esiste la cosiddetta ansia da separazione nel cane, dovuta alla grande sensibilità ed empatia che distinguono questo animale da altri e che lo avvicinano tanto agli umani. Un altro modo con cui il pet esprimere il suo sentimento è il pianto. In particolare, Fido inizia a piangere prima della tua partenza per un viaggio o per una giornata fuori.

Per lui è essenziale notare alcuni indizi che gli fanno capire che ti stai allontanando, come prendere le chiavi di casa, la borsa o il gesto di infilarti la giacca. Ed ecco che, per il cane, non ci sono più dubbi.

Distruggere le cose in casa

Altra manifestazione tipica della tristezza dovuta a solitudine in bau è la tendenza a distruggere cose in casa. Se il tuo pet diventa distruttivo quando resta solo, questo è purtroppo un sintomo grave della sua condizione, che va corretto con l’aiuto dell’esperto del comportamento canino.