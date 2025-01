Cosa fa e perché non ritornerà a casa

Dopo vent’anni di ricerche e speranze, una madre 87enne di Rimini ha rincontrato il figlio scomparso, Stefano Zini, ora 50enne. Tuttavia, il sorriso della madre è stato amaro, poiché Stefano ha scelto di vivere una vita lontana dalla famiglia e senza fissa dimora. “Non torno a casa, questa è la mia vita”, ha affermato, lasciando la madre con un profondo dolore.

Stefano Zini era scomparso nel 2003, all’età di 30 anni, facendo vivere alla sua famiglia un mistero difficile da affrontare. Sebbene la denuncia di scomparsa sia stata presentata solo nel 2022, un controllo di routine della polizia locale di Conegliano, in provincia di Treviso, ha portato alla sua identificazione all’inizio di gennaio. I documenti di Stefano hanno coinciso con la denuncia, consentendo di avvisare immediatamente sua madre, che si è recata in Veneto con il sostegno dell’associazione Penelope, specializzata nell’assistenza a famiglie di persone scomparse.

L’incontro tra madre e figlio è stato profondamente emozionante, ma anche carico di difficoltà. Stefano, che ha vissuto per vent’anni da clochard, ha mostrato difficoltà nel riconoscere sua madre. Rifiutando l’idea di tornare a casa, ha espresso che quella vita in strada è diventata per lui una scelta irrevocabile. Il suo passato rimane in parte misterioso, avendo vissuto in una comunità a Forlì negli anni 2000, da cui si era allontanato nel 2004.

Maria, la madre affranta ma determinata, ha deciso di incontrare il figlio nonostante le emozioni contrastanti. Con il supporto dell’associazione Penelope, ha vissuto il momento del ritrovamento dopo due decenni. Tuttavia, la condizione di Stefano e la sua scelta di vita l’hanno profondamente colpita. Giuseppe Degli Angeli, uno dei responsabili dell’associazione, ha riferito che Maria è molto provata dal momento. Ha manifestato tristezza e preoccupazioni non solo per il futuro di Stefano, ma anche per il suo, tenendo conto della sua età avanzata.

La situazione di Stefano Zini rappresenta una storia complessa e toccante, che mette in luce le difficoltà di chi affronta una vita senza fissa dimora e le sfide emotive che comporta la riunione tra un genitore e un figlio dopo anni di separazione.