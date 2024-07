“Cosa è successo tra noi” Francesca Pascale rompe il silenzio sulla fine del matrimonio con Paola Turci

In questi giorni si sta parlando molto della fine del matrimonio tra Francesca Pascale e Paola Turci. Ricordiamo che la coppia è stata insieme per ben cinque anni e due anni fa Francesca e Paola sono convolate a nozze. Qualcosa, però, è andato storto e oggi la loro relazione è giunta al capolinea. A rivelare cosa è successo è stata proprio Francesca Pascale in un’intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Francesca Pascale e Paola Turci non sono più una coppia. Come già anticipato, è stata proprio la Pascale a spiegare i motivi che hanno portato alla fine del matrimonio con la cantante in un’intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Credo molto nell’amore. Quando un progetto che nasce a lungo termine si interrompe in anticipo, per me è un fallimento. È una fine, sto attraversando un grande dolore ma la vita mi ha insegnato che prima di amare qualcuno bisogna sapere amare se stessi. Una fine, quindi, può diventare un atto d’amore nei propri confronti ed è per questo che ho deciso di allontanarmi.

Una separazione, dunque, dolorosa così come il periodo che sta Francesca sta attraversando. Nel corso dell’intervista rilasciata al noto giornale la Pascale ha poi smentito tutte le voci di gossip in merito alla gelosia e ai tradimenti. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Il gossip e le cattiverie mi hanno molto ferita. Capisco che il mio passato possa essere “ingombrante”, però c’è un limite a tutto.

Francesca Pascale e le parole di ricordo per Silvio Berlusconi

Oltre a parlare della fine del matrimonio con Paola Turci, nell’intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’ Francesca Pascale ha poi ricordato Silvio Berlusconi, una persona molto importante nella sua vita. Queste sono state le parole in ricordo dell’ex Premier:

Silvio Berlusconi