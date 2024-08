cosa è successo tra i due

Dopo settimane di speculazioni e silenzi, Rossella Brescia ha deciso di aprirsi per la prima volta sulla sua separazione da Luciano Cannito, il coreografo con cui ha condiviso oltre vent’anni di vita. In un’intervista al Corriere della Sera, la showgirl, visibilmente provata ma determinata, ha raccontato come ha vissuto la fine di una relazione così lunga e significativa.

L’incredulità e la delusione di Rossella Brescia per la separazione dal marito

Un evento inaspettato, che l’ha colta di sorpresa e che, nonostante il dolore, l’ha costretta a fare i conti con una nuova realtà. Brescia ha spiegato che, pur non essendo sposati ufficialmente, la loro unione era per lei come un matrimonio: “È successo mentre stavo girando il film e non l’ho deciso io, per me è stato uno choc. E comunque, se ce l’ha fatta Jennifer Aniston dopo che Brad Pitt l’ha lasciata, ce la posso fare pure io. E non mi devo misurare con Angelina Jolie. Almeno in quel caso c’era un motivo”.

Il motivo della rottura, però, resta un mistero anche per lei. Cerca di mantenere rapporti civili con maturità e determinazione. Ha però ammesso con amarezza:

“Se non sai perché succede è più dura. Comunque siamo rimasti amici, sento sua figlia, che praticamente ho visto crescere. Cerco sempre di restare in armonia con le persone: il livore mi toglie energia”.

Nell’intervista, Rossella ha anche affrontato un tema che le è stato spesso caro, quello della maternità. Con molta naturalezza ha dichiarato di aver provato a diventare mamma, ma non riuscendovi vive comunque serenamente. Sottolinea come la società a volte fa pesare alla donna le sue scelte e come la libertà personale debba essere sempre circondato dal rispetto.

Oggi, Rossella Brescia si rifugia nel lavoro, dedicandosi con passione e impegno ai suoi progetti artistici, ma il dolore per la fine di una relazione così importante è ancora presente. Con la sua solita ironia e resilienza, Rossella di dichiara pronta a voltare pagina, pur senza dimenticare il passato che l’ha resa la donna che è oggi.

