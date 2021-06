Quando Facebook e Twitter lo hanno bandito dalle loro piattaforme dopo l’assalto a Capitol Hill a gennaio, Donald Trump ha perso l’accesso diretto ai suoi megafoni più potenti. Venerdì scorso, Facebook ha detto che l’ex presidente non sarebbe stato riammesso almeno fino al gennaio 2023, ritenendolo un rischio per la sicurezza pubblica.

Dopo l’oscuramento del suo account e l’insediamento del presidente Joe Biden, le sue dichiarazioni online sono state molto meno frequenti, ma hanno trovato comunque ampio spazio sui social network.

Il New York Times ha esaminato i circa 1.600 post di Trump sui social media dal 1 settembre all’8 gennaio, il giorno in cui Trump fu bandito dalle piattaforme. Abbiamo poi tracciato la risposta sui social media alle decine di post pubblicati sul suo sito personale, sul sito di raccolta fondi per la campagna e nella raffica di email tra il 9 gennaio e il 5 maggio, giorno in cui il Facebook Oversight Board, organismo di vigilanza della società, ha stabilito che la decisione di espellerlo era stata corretta.

Prima dell’espulsione, i suoi post avevano in media 272.000 like e condivisioni. Dopo l’espulsione, il dato è sceso a 36.000 like e condivisioni. Nonostante ciò, 11 delle sue 89 dichiarazioni dopo l’espulsione hanno avuto altrettanti like o condivisioni di quanti ne aveva prima, se non di più.

Come è successo?

Trump è stato a lungo il miglior promotore di se stesso sui social media. L’analisi del New York Times ha rilevato che su Twitter e Facebook la maggior parte degli utenti interagiva direttamente con i post di Trump, apprezzando o condividendo il loro contenuto.

Ma dopo la cacciata, altri popolari account sui social media hanno spesso ripreso i suoi messaggi postandoli a loro volta (La settimana scorsa, Trump ha chiuso il suo blog, uno dei siti in cui faceva le sue dichiarazioni).

L’8 ottobre, Trump twittò che l’allora candidato democratico alla presidenza Biden e la sua candidata alla vicepresidenza, Kamala Harris, mentivano “costantemente”. Il post ottenne 501.000 like e condivisioni su Facebook e Twitter.

Il 21 marzo, Trump pubblicò una dichiarazione sul suo sito web dicendo che la sua amministrazione aveva dato al Paese “il confine più sicuro della storia”. Proseguiva poi criticando la gestione della crisi del confine da parte dell’amministrazione Biden. “Il nostro paese è stato distrutto!”, disse Trump. La dichiarazione ebbe 661.000 like e condivisioni.

Il Global Disinformation Index, un’organizzazione no-profit che studia la diffusione di fake news, ha esaminato le inclinazioni politiche dei principali account che condividono le dichiarazioni di Trump online dopo il suo oscuramento su Facebook e Twitter. L’organizzazione ha classificato centinaia di account seconda la tendenza politica di sinistra o di destra, o un mix delle due cose, basandosi su standard stabiliti lavorando sulle valutazioni del rischio di disinformazione sui siti di notizie e altri media online.

Una cosa è stata subito chiara: i più accesi sostenitori di Trump hanno continuato a diffondere il suo messaggio, facendo ciò che lui non poteva più fare.

Tra chi ha più condiviso il post di marzo, c’era la pubblicazione di destra Breitbart News (159.500 like e condivisioni), una pagina Facebook chiamata “President Donald Trump Fan Club” (48.200 like), Fox News (42.000 like), e Jenna Ellis (36.700 like), un’avvocata che è comparsa spesso in televisione per difendere Trump e ribadire le sue accuse di elezioni truccate poi ampiamente smentite.

Quando Trump critica i conservatori, però, le sue osservazioni vengono a volte riprese sia da destra che da sinistra.

Il 16 febbraio, per esempio, Trump derise il senatore Mitch McConnell, il leader della minoranza repubblicana, perché non voleva sostenere i tentativi di Trump di minare le elezioni del 2020.

Tra i top sharer di destra, secondo l’analisi del Global Disinformation Index, c’erano “Fox & Friends”, il programma di notizie via cavo, e la pubblicazione di destra Washington Examiner. A sinistra, i top sharers includevano la popolare pagina Facebook “Stand With Mueller” e il giornalista della CNN Jim Acosta.

Molti, a destra, hanno condiviso il post perché erano d’accordo con quello che diceva, mentre a sinistra hanno preso in giro la lotta intestina nel partito. In totale, la dichiarazione ha avuto più di 345.000 like e condivisioni su Facebook e Twitter.

Un argomento di Trump che non ha avuto grande diffusione sono le sue affermazioni riguardo alla grande quantità di brogli elettorali.

L’analisi del Times ha esaminato i 10 post più popolari contenenti false informazioni sulle elezioni – a giudicare da like e condivisioni – di Trump prima della sua cacciata dai social media, e li ha confrontati con le sue 10 dichiarazioni scritte più popolari contenenti fake news elettorali dopo la cacciata. Tutti i post contenevano falsità sulle elezioni – che il meccanismo elettorale era stato “truccato”, per esempio, o che c’erano stati brogli su larga scala.

Prima della cacciata, i post di Trump avevano ottenuto 22,1 milioni di like e condivisioni; dopo, i suoi post hanno ottenuto 1,3 milioni di like e condivisioni su Twitter e Facebook.

I ricercatori di fake news dicono che la differenza indica l’enorme potere che le società di social media hanno nel frenare la disinformazione politica, se scelgono di esercitarlo. Facebook e Twitter hanno frenato la diffusione di dichiarazioni false sulle elezioni di novembre, anche se Twitter ha allentato il controllo da marzo per dedicare più risorse al fact-checking in altre parti del mondo.

“Come dimostra il caso Trump, cacciare qualcuno dalla piattaforma non ‘risolve’ la disinformazione, ma interrompe le reti dannose e smussa l’influenza degli individui dannosi”, dice Emerson Brooking, resident fellow presso il Digital Forensic Research Lab dell’Atlantic Council, che studia le fake news.

Nelle dichiarazioni di Trump che hanno ottenuto il maggior seguito dopo la sua cacciata c’era il suo commento sulle guerre culturali (come quando ha esortato i suoi seguaci a boicottare il baseball), l’elogio di particolari individui (come il conduttore radiofonico Rush Limbaugh, scomparso recentemente) e gli attacchi alle politiche di Biden su questioni come la crisi del confine e le tasse.

Brooking sostiene che Trump, ora che ha perso sia lo Studio Ovale che il suo account Twitter, è diventato una sorta di leader digitale in esilio.

I sostenitori di Trump, afferma Brooking, possono fare riferimento alle sue dichiarazioni per sostenere i loro argomenti, “ma non sta più guidando le cose direttamente come faceva una volta”.

@ New York Times (traduzione di Luis E. Moriones)