“Cosa è successo” Le prime parole di Elisabetta Gregoraci dopo il ricovero: il messaggio dall’ospedale

Elisabetta Gregoraci è tornata sui social dopo un periodo di silenzio dovuto a un ricovero in ospedale, suscitando la preoccupazione dei suoi fan. La showgirl calabrese ha condiviso un post su Instagram, mostrando il suo braccio con una flebo attaccata, per informare i suoi follower sulle sue condizioni di salute. Ha dichiarato di aver dovuto staccare dalla vita quotidiana per dedicarsi a se stessa e ha richiesto supporto emotivo ai suoi fan per avere la forza di riprendersi.

Nel suo messaggio, Gregoraci ha enfatizzato l’importanza di prendersi cura di sé, sottolineando che a un certo punto il corpo può “presentare il conto” quando non ci si dedica abbastanza attenzione. Nonostante il ricovero, ha rassicurato i suoi ammiratori, affermando che non si tratta di nulla di grave e che, dopo il meritato riposo, tornerà più forte di prima.

Dopo i messaggi di sostegno ricevuti, Elisabetta ha voluto ringraziare i suoi fan per l’affetto dimostrato, dichiarando che le cose stanno migliorando e inviando un saluto affettuoso: “Vi mando un bacio grande”. Ha evidenziato che negli ultimi giorni ha notato un netto miglioramento nella sua salute, senza entrare nei dettagli, ma esprimendo gratitudine per il supporto che ha ricevuto.

Un altro aspetto toccante condiviso dalla showgirl è un gesto del figlio Nathan Falco. Quando il ragazzo ha appreso del ricovero della madre, ha deciso di portarle dei fiori in ospedale, un gesto semplice ma particolarmente significativo che ha toccato il cuore di Elisabetta. Questo atto d’affetto ha rappresentato un momento dolce in una situazione difficile, dimostrando il legame speciale tra madre e figlio.

In conclusione, Elisabetta Gregoraci ha mostrato la sua resilienza e positività, affrontando la situazione con ottimismo, e ha voluto condividere con i suoi fans non solo le difficoltà del momento, ma anche i piccoli gesti d’amore che l’hanno accompagnata nel suo percorso di recupero.