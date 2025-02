Cosa è successo e quali sono le sue condizioni

Barbara De Rossi ha recentemente affrontato un malore improvviso che ha destato preoccupazione tra i suoi fan. L’attrice ha raccontato l’esperienza in un’intervista al programma “Storie di donne al bivio” su Rai 2, sottolineando l’importanza di prestare attenzione ai segnali del corpo. Il malessere è sopraggiunto mentre si preparava per andare in onda: dopo aver fatto il trucco, ha iniziato a vomitare e a sentirsi instabile. Questo imprevisto l’ha portata al ricovero presso l’ospedale Gemelli, dove ha vissuto attimi di intensa paura e incertezza sulla sua salute.

Durante il ricovero, Barbara ha temuto per la propria vita, preoccupata di avere un problema serio. Dopo vari esami, tra cui risonanza magnetica e Tac, è stata diagnosticata con una labirintite fulminante, una condizione a lei sconosciuta e descritta come terribile. Questa diagnosi ha chiarito le cause del suo malessere, consentendo ai medici di iniziare un adeguato trattamento.

La paura vissuta durante il ricovero è stata palpabile, e la sua testimonianza mette in luce le emozioni legate a emergenze sanitarie. L’attrice ha evidenziato l’importanza di non sottovalutare i segnali del corpo e ha condiviso la sua esperienza per sensibilizzare il pubblico su disturbi che, sebbene non sempre pericolosi, possono comunque influenzare significativamente la qualità della vita. Dopo giorni di apprensione, Barbara è tornata alla sua casa in Toscana, dove ha trovato serenità. Con il tempo, ha potuto scacciare l’incubo, rappresentando un gesto di coraggio e responsabilità per educare gli altri sui sintomi da non ignorare.