cosa è successo e quali sono le sue attuali condizioni

Il famosissimo attore hollywoodiano Zac Efron è stato protagonista di un brutto incidente che si è verificato nei pressi della sua villa di Ibiza. L’attore è stato ricoverato in ospedale a causa di un imprevisto avvenuto nella piscina della sua casa.

Il celebre attore americano Zac Efron è rimasto coinvolto in un brutto incidente in piscina, tanto da essere ricoverato in ospedale. L’attore si trovava nella sua villa di Ibiza e, a quanto pare, stava facendo un bagno nella lussuosa piscina dell’abitazione.

Ad un certo punto qualcosa comincia ad andare per il verso storto e il 36 enne ha cominciato ad agitarsi in acqua. Per fortuna due persone che lavorano per lui hanno notato questa sua difficoltà e hanno subito provveduto a tirarlo fuori dall’acqua.

Subito dopo essere uscito dalla piscina il ragazzo ha dichiarato di sentirsi bene, ma il personale di servizio ha preferito contattare l’ospedale e far visitare Zac. L’incidente è stato descritto come un imprevisto di lieve entità, così come il motivo del viaggio in ospedale che è stato organizzato in via precauzionale.

Zac Efron è quindi stato portato in ospedale, ma per fortuna la diagnosi finale non ha previsto un esito grave, se non un piccolo incidente di nuoto. Proprio per questo, dopo poche ore è stato dimesso anche se non sono ancora stati resi noti i motivi per cui si sia verificato il tutto. L’attore non ha rilasciato nessuna dichiarazione ai media, anche se è emerso come la sera prima dell’incidente abbia trascorso diverse ore a fare serata in un famoso locale della città.

Non è la prima volta che i fan di Efron si preoccupano per la sua salute. Diversi anni fa era rimasto coinvolto in un incidente a Los Angeles dove si era fratturato la mascella per via di una caduta in casa. In quel caso l’attore non aveva visto una piccola pozzanghera d’acqua ed era scivolato nella sua casa.