Cosa è successo e come sta

Luciana Littizzetto, comica e conduttrice italiana, è stata recentemente ricoverata in ospedale a causa di una pancreatite acuta. La notizia è stata annunciata durante il programma Che tempo che fa, dove ha rassicurato i fan sulle sue condizioni di salute. Dopo essersi sentita male martedì, inizialmente pensava si trattasse di influenza, ma poi ha scoperto la vera causa del suo malessere.

La pancreatite, un’infiammazione del pancreas, può causare forti dolori addominali, nausea e febbre. Littizzetto ha spiegato i sintomi che stava sperimentando, sottolineando che il ricovero è fondamentale per ricevere le giuste cure. Questo non è il primo problema di salute che ha affrontato; in passato ha subito un’incidente nel 2019 che le ha causato la frattura della rotula e del polso, con un intervento chirurgico successivo per stabilizzare le fratture nel 2021.

Durante la conversazione con Fabio Fazio, ha affermato di sentirsi meglio e di essere grata ai medici e al personale ospedaliero, esprimendo apprezzamento per la sanità pubblica. Ha anche condiviso un momento ironico sulla sua esperienza in ospedale, definendosi “nota alcolista” e raccontando l’esperienza di un esame TAC, mostrando il suo spirito positivo nonostante le difficoltà. Littizzetto ha concluso dicendo di sentirsi viva e di apprezzare le cure ricevute, esprimendo così un messaggio di riconoscenza per l’operato del personale sanitario.