cosa è successo e come sta ora

Nikita Pelizon, ex vincitrice del Grande Fratello Vip 2023, si è mostrata ai suoi followers in condizioni preoccupanti, raccontando lo spiacevole episodio di cui è stata protagonista. Attraverso una Instagram story, la giovane ha scritto di essere svenuta e di aver sbattuto la testa contro le scale, finendo così in ospedale per un controllo.

Nella sua story, Nikita ha condiviso con i suoi follower il suo viso tumefatto, con il naso gonfio e sanguinante a seguito della caduta. Nonostante la paura e il dolore subìto, la giovane ha rassicurato i suoi fan sulle sue condizioni di salute, affermando di stare meglio e di dover rimanere vigile nei prossimi giorni per eventuali sintomi.

Dopo la sua vittoria al Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon ha deciso di intraprendere un percorso professionale sui social media, diventando una motivatrice e artista seguita da oltre 270 mila followers su Instagram. Fondatrice del brand Hunika e dell’Accademy Hunika Way, Nikita offre lezioni motivazionali ai suoi clienti e ha debuttato nel 2023 come cantante con un videoclip musicale insieme a DjGabdez.

Nikita Pelizon è nata a Trieste, ha 29 anni e un fratello, con cui ha un rapporto altalenante. In passato è stata fidanzata con Matteo Diamante, ma ora non si sa se abbia un nuovo fidanzato. Ha partecipato a Temptation Island nel 2018 e Ex on the Beach nel 2020 con Matteo. Ha anche recitato in Un passo dal cielo accanto a Terence Hill e partecipato a Pechino Express 2022 insieme a Helena Prestes, arrivando in finale. Su Instagram condivide la sua vita, la carriera di modella e influencer e motivatrice.

Nonostante l’accaduto, Nikita Pelizon si rimetterà presto con la determinazione e la positività che la contraddistinguono. Attendiamo ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni di salute e le sue prossime iniziative spumeggianti.