cosa è successo e come sta ora 

È periodo di vacanze per la famosa top model italiana, Bianca Balti. La celebre e bellissima lodigiana, come tanti altri personaggi famosi, ha scelto come meta vacanziera la divina Costa Smeralda in Sardegna, dove trascorrere un periodo di relax e di spensieratezza. In vacanza con le sue amiche, tra cui le showgirl Melissa Satta, Valentina Marocco e Valentina Micchetti, Bianca Balti si gode il sole e i bagni nelle acque cristalline che caratterizzano la splendida isola sarda.

piccolo incidente per la top model Bianca Balti

Durante il suo soggiorno a Porto Cervo, però, la bella top model ha rivelato di essere rimasta vittima di un piccolo incidente, come dimostra la leggera ferita ben visibile sul mento. Scopriamo insieme cosa le è accaduto.

Incidente sugli scogli per la modella Bianca Balti

Bianca Balti, dopo gli impegni che l’hanno vista protagonista delle fashion week di Milano e Parigi, è partita alla volta della Sardegna per concedersi alcuni giorni di vacanza. Giorni che sono stati prontamente immortalati e condivisi sulle sue pagine social e che l’hanno vista trascorrere momenti di spensieratezza, prima coi genitori e le figlie e poi insieme al suo compagno e agli amici.

Data la spontanea volontà di aggiornare i propri fan sugli accadimenti che di volta in volta costellano la sua quotidianità, Bianca Balti non ha avuto particolari problemi nel rivelare al suo nutrito seguito di fan del piccolo incidente di cui è stata vittima in queste ultime ore.

Nelle ultime foto pubblicate sul suo profilo Instagram appare, infatti, ben evidente una leggera ferita sul mento della modella. Rispondendo ad alcune domande ricevute dai follower preoccupati, la Balti ha fornito chiarimenti sul suo piccolo incidente, tranquillizzando tutti per la sua lieve entità:

“Ho picchiato il mento sugli scogli tuffandomi. Comunque sarebbe potuta andare molto peggio!”

Si è trattato dunque di un tuffo dagli scogli finito male e che avrebbe potuto causarle danni ben più gravi.

Per fortuna, nulla di eclatante: un piccolo sfregio che di certo non eclisserà la bellezza della modella e che non causerà alcun danno permanente.