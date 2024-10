Cosa è successo e come sta adesso

Nel 1974, Claudio Baglioni pubblicò la canzone “Ad Agordo è così”, una dedica ai luoghi e alle persone che hanno segnato la sua giovinezza in Veneto, specificamente ad Agordo, legato alle origini della sua ex moglie, Paola Massari. Oggi, il focus italiano si sposta su Giovanni Baglioni, figlio dell’artista, che ha recentemente vissuto un’esperienza in ospedale ad Agordo, sollevando preoccupazioni sulla sua salute.

Giovanni, un chitarrista che sta emergendo nella scena acustica italiana, ha scritto sui social per condividere la sua esperienza dopo un ricovero per calcoli renali, utilizzando l’occasione per ringraziare il personale sanitario dell’ospedale. A differenza di suo padre che lo fece attraverso la musica, Giovanni ha espresso il suo sentire tramite parole scritte. Ha dichiarato di solito non voler rendere pubbliche questioni personali, ma sentiva il bisogno di spiegare la sua assenza a un evento importante.

Nel suo post, Giovanni ha elogiato la sensibilità e la professionalità degli operatori, affermando di aver ritrovato fiducia in loro dopo un periodo di diffidenza, dovuta a precedenti esperienze negative. Ha messo in evidenza come, nonostante le generalizzazioni sul personale medico, ci siano individui che si dedicano con umanità e attenzione al loro lavoro. “Non abbiamo bisogno di ‘angeli in camice’, ma di esseri umani che facciano il loro lavoro con empatia”, ha concluso, sottolineando l’importanza dell’approccio umano nella medicina.

Le parole di Giovanni hanno suscitato una reazione anche da parte del governatore del Veneto, Luca Zaia, che ha apprezzato il riconoscimento pubblico del musicista verso il personale dell’ospedale. Ha sottolineato come il personale abbia dimostrato competenza e umanità, indipendentemente dalla fama del paziente, e ha evidenziato la scelta di Giovanni di rivolgersi a una piccola struttura locale piuttosto che a grandi ospedali esclusivi.

Questa vicenda non solo mette in luce la connessione familiare con il territorio e la musica ma altresì ribadisce l’importanza di una medicina che non si limiti alla professionalità tecnica ma che si fondi su basi umane e relazionali, un aspetto fondamentale per la cura dei pazienti.