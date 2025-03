Cosa è successo e com’è andata, tutte le anticipazioni

Le anticipazioni sulla prima puntata del Serale di Amici 2024 rivelano colpi di scena e nuovi talenti. La puntata andrà in onda il 22 marzo, presentata da Maria De Filippi. Il primo scontro vedrà le squadre di Zerbi-Celentano contro Cuccarini-Emanuel Lo, con partecipanti come Jacopo Sol, Francesco, Alessia e Luke. La prima manche culmina con la vittoria della squadra Zerbi-Celentano, che causa l’eliminazione immediata di Asia. In seguito, Zerbi-Celentano sfida la squadra Pettinelli-Lettieri, che subisce una sconfitta. Durante il ballottaggio, Raffaella, Trigno e Francesca si trovano a rischio, con quest’ultima costretta a fronteggiare la possibilità di essere eliminata.

Nella competizione, Zerbi-Celentano affronta di nuovo Pettinelli-Lettieri, ma perde con un punteggio di 2 a 0. Daniele, Alessia e Vybes finiscono al ballottaggio, con Alessia che si salva per prima, mentre Vybes si confronta con Francesca per evitare l’eliminazione finale. Un notevole ritorno è quello di Francesca Tocca, che si unisce ai professionisti. Il settore intrattenimento prevede un guanto di sfida tra professori sull’icona femminile, con Lorella Cuccarini che prevale.

Tra gli ospiti, ci sono nomi importanti come l’attrice Sabrina Ferilli, che presenterà il suo ultimo film, e il cantante Gazzelle, che arricchirà la serata con la sua musica. Inoltre, il comico Alessandro Siani intratterrà il pubblico con sketch divertenti. Questo mix di talenti promette di rendere la prima puntata del Serale indimenticabile, catturando l’attenzione degli spettatori.