cosa è successo durante la puntata

I ragazzi di Amici hanno festeggiato il Natale con un appuntamento speciale su Witty Tv.

Natale è passato anche per i ragazzi di Amici di Maria De Filippi. La classe 2022/23 non ha però festeggiato con le proprie famiglie in totale tranquillità, ma anche attraverso uno speciale natalizio andato in onda su Witty Tv proprio il 25 dicembre. In attesa di riprendere gare vere, competizioni e sfide per maglie e banchi, con il Serale sempre più vicino, i ragazzi si sono messi alla prova con tombolate e con qualche domanda dei propri fan.

Amici 22: il Natale dei ragazzi di Amici

La puntata speciale è iniziata con un’esibizione di tutto il gruppo scuola sulle note di Happy Day, uno dei classici della musica gospel natalizia. A condurre lo show sono stati il cantante Cricca e la ballerina Megan, insieme ai nuovi ingressi, Valeria, Gloria e Vanessa.

Nel corso della puntata si alternano momenti musicali con partite a tombola, con premi però molto speciali: si tratta di esibizioni, ma anche di risposte alle domande dei fan presenti sui social. In particolare, nel corso della serata abbiamo assistito a queste esibizioni canore:

– Angelina ha cantato (I Can’t Get No) Satisfaction dei Rolling Stones;

– NDG ha cantato Suavemente di Soolking;

– Piccolo G, Aaron, Angelina, Cricca e Federica hanno cantato Hai delle isole negli occhi di Tiziano Ferro;

– Tommy Dali, Wax e Cricca hanno cantato Love Yourself di Justin Bieber;

– Niveo e Angelina hanno cantato Imagine di John Lennon;

– Niveo ha cantato Scrivile scemo dei Pinguini Tattici Nucleari;

– Federica ha cantato Amare de La Rappresentante di Lista;

– NDG ha cantato il suo inedito Panamera;

– Cricca e Wax hanno cantato Mele Kalikimaka di Bing Crosby;

– Aaron ha cantato Per due che come noi.

I premi veri e propri sono stati invece per l’ambo delle calze natalizie, per il terno una scatola di Twister, per la quaterna torroni, panettoni e cioccolata, per la cinquina sushi e fast food e per la tombola una serata in discoteca con Dj set.

Le domande ai ragazzi di Amici a Natale

Interessante anche la sessione di question e answer cui si sono sottoposti i ragazzi. Ad esempio, Tommy ha svelato di aver legato più di tutti in casetta con Wax, NDG e Piccolo G. Niveo ha svelato di aspettarsi dal nuovo anno una rivincita e tante soddisfazioni a livello lavorativo, mentre Cricca ha rivelato il suo regalo di Natale del cuore: una vacanza in Australia con la sua famiglia.