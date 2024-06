cosa è successo dopo la notizia sul ricovero

Ci aveva fatto preoccupare molto ma adesso ci sono novità sulle sue condizioni. Già, perché Fedez sarebbe tornato sui social dopo un breve periodo di assenza. Il rapper, infatti, ha pubblicato alcune foto che documentano i suoi ultimi giorni e confermano tutte quelle voci che si rincorrevano a proposito dei suoi problemi di salute.

Una delle immagini postate da Fedez lo mostra in ospedale con una flebo, confermando così le speculazioni. Inoltre, tra le foto appare anche un cane che in molti, tra gli utenti e i fan, non hanno riconosciuto come il suo storico cagnolino. I più attenti non ritengono sia Paloma, ma un nuovo cucciolo di cui il rapper ha deciso di prendersi cura recentemente.

Dopo alcuni giorni di silenzio, durante i quali non aveva praticamente detto niente a nessuno, specie se pensiamo che non ha pubblicato nulla su Instagram, Fedez ha ripreso a condividere contenuti sul suo profilo. Tra le foto pubblicate, quella in ospedale non poteva che destare particolare preoccupazione tra i suoi fan. Molti hanno pensato subito che il rapper sia stato ricoverato per problemi di salute importanti, ma non questi non sono ancora stati specificati.

Fedez, dopo questo breve periodo passato in ospedale a Milano, è poi tornato a Rozzano, la città dove è cresciuto, per l’inaugurazione di uno skate park a cui ha contribuito in diversi modi, tra promozione e sovvenzione.

Come anticipavamo, sembrerebbe che nella sua vita sia arrivato un nuovo cane, ben diverso da Paloma, di cui ha iniziato a occuparsi da poco, forse anche per “discostarsi” da un altro elemento di comunione con l’ex compagna di vita Chiara Ferragni. In passato, in effetti, il rapper aveva accennato di non vedere spesso il cane adottato con Chiara Ferragni.

“Inserisci frase motivazionale a caso” appare come didascalia che accompagna tutte le immagini pubblicate da Fedez. L’assenza del rapper dai social, comunque, non era passata inosservata. Il rapper era atteso sul palco del Tim Summer Hits 2024 il 13 giugno per esibirsi con Emis Killa nel nuovo brano “Sexy Shop”, ma ovviamente non era stato disponibile. La mancanza di spiegazioni aveva lasciato i fan a chiedersi cosa fosse successo. Si sa ancora troppo poco di questo ultimo ricovero in ospedale ma si aspettano nuove spiegazioni del diretto interessato per mettere fine alle speculazioni, seppur queste abbiano diversi fondamenti.